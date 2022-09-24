روسيا تعلن قتل 300 مرتزقا جنوب اوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن "ما يصل إلى 300 مسلح قتلوا بهجوم صاروخي على نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في مقاطعة نيكولايف بجنوب أكرانيا".
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم "إسقاط مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" كانت تتجه نحو محطة زابوريجيا للطاقة النووية".
وأضاف المتحدث باسم الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف، أن ضربات جوية أخرى في مقاطعة نيكولايف أدت إلى مقتل أكثر من 200 قومي متطرف، وتدمير 3 دبابات و16 عربة قتال مصفحة.
وذكر كوناشينكوف أن خسائر القوات الأوكرانية جراء ضربات نارية مكثفة قرب مدينة كوبيانسك (مقاطعة خاركوف) وبلدة شوروفو (جمهورية دونيتسك الشعبية) تجاوزت 140 جنديا بين قتيل وجريح، إضافة إلى 19 قطعة من المعدات العسكرية.
وأشار المتحدث إلى أنه خلال صد محاولة هجوم فاشلة قام بها لواء 10 اقتحام جبلي على محور بيريستوفو في دونيتسك، تمت تصفية 48 عسكريا أوكرانيا، بينهم 7 ضباط، كما دمرت 4 مدرعات.
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