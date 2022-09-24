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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة الموسى لليوم الوطني على الأجهزة الكهربائية حتى 30 سبتمبر في المقال التالي
عروض الأجهزة الكهربائية اليوم الوطني السعودي 92 ينتظرها الكثيرين، وذلك لأن جميع الشركات والمحال التجارية تقدم خصومات وعروض هائلة على جميع السلع والتي بدأت من يوم 21 سبتمبر 2022 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2022.
عروض اليوم الوطني السعودي 92 على الأجهزة الكهربائية
أعلنت جميع المؤسسات التجارية في المملكة العربية السعودية عن عروضها منذ الأمس احتفالاً بالعيد الوطني، وقد تم رصد الإقبال الشديد على عروض الأجهزة الكهربائية حيث أنها السلعة الأكثر استخدامًا وضرورية لجميع المنازل.
عروض شركة الموسى لليوم الوطني على الأجهزة الكهربائية
- ثلاجة توشيبا 21.8 قدم ابيض بابين GR-A820T EZW بسعر 4,250 ريال سعودي.
- ثلاجة توشيبا 21 قدم ستيل بابين انفرتر بسعر 4,575 ريال.
- فريزر وايت ويستنج هاوس أرضي 18.4 بسعر 2730 ريال سعودي.
- فريزر وايت ويستنج هاوس أرضي 7 قدم بسعر 1222 ريال سعودي.
- 2×1 فريزر وثلاجة هاس 20.9 قدم انفرتر فضي بسعر 3850 ريال سعودي
- فرن غاز هاس 55*80 5 شعلات استيل بسعر 1550 ريال سعودي.
- فرن غاز هاس 60*90 5 شعلة استيل بسعر 1770 ريال سعودي .
- فرن هاس 90*60 استيل أمان كامل بسعر 1770 ريال سعودي.
- غسالة هيتاشي فتحة علوية 25 كيلو استيل بسعر 6500 ريال سعودي.
- شاشة هاير 55 بوصة سمارت بسعر 1600 ريال سعودي.
- شاشة هاير 65 بوصة سمارت بسعر 2450 ريال سعودي.
- شاشة يونكس 55 بوصة سمارت رسيفر- داخلي بسعر 1700 ريال سعودي.
- غسالة هيتاشي 15 كيلو بسعر 3500 ريال سعودي.
- غسالة هيتاشي أوتوماتيك 7 كيلو فتحة أمامية ابيض بسعر 1500 ريال سعودي.
- نشافة هاير 9 كيلو 16 برنامج أبيض بسعر 3150 ريال سعودي.
- نشافة وايت وستنجهاوس 8 كجم فتحة أمامية بمكثف بسعر 1992 ريال سعودي.
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