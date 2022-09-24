طريقة شحن كوينز اى فوتبول بيس 2022.. فتح بكجات الأساطير

طريقة شحن كوينز اى فوتبول 2022، تعد كوينز اى فوتبول من الأشياء الهامة التي يرغب اللاعبين المحترفين فى لعبة اى فوتبول بيس بالحصول عليها لكى يتمكنوا من شراء أساطير الكرة حول العالم الذين قد اعتزلوا اللعب من سنوات وكانوا يتمتعون بقوة بدنية كبيرة ويصلون إلى مستوى عالى من الاحتراف، ولكى يتم فتح بكاجات اللاعبين الأساطير “الليجندرى” يجب عليك توخى الحذر حيث أن هناك العديد من الطرق الغير قانونية التي تدعى إمكانية الحصول على كوينز اى فوتبول من خلالها، لذلك نقدم لكم فى الآتي الطريقة الصحيحة لشحن كوينز اى فوتبول بيس 2022.

طريقة شحن كوينز اى فوتبول بيس 2022

الحقيقة أن هناك طريقتين للحصول على الكوينزات الخاصة بلعبة اى فوتبول بيس احدهما مجانية والأخرى تكون مقابل دفع المال، ويمكن استخدامهما من خلال الأتي:

من أجل الحصول على كوينز اى فوتبول بيس بطريقة مجانية عليك أن تقوم بعملية تسجيل الدخول بشكل يومي بداخل اللعبة، وتمكنك هذه الطريقة من الحصول على عدد كبير من الكوينزات أسبوعياً يتراوح عددها من 100 إلى 300 كوينز، بمعدل من 20 إلى 30 كوينز يومياً.

وقد صرحت شركة كونامى من قبل أنها تعتزم إطلاق طريقة أخرى باللعبة ليتمكن اللاعبين بالحصول على الكوينزات بطريقة أسرع بدلا من القيام بتجميعها فى خلال أسبوع، ولكن لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

أما بالنسبة للطريقة المدفوعة التي قد يلجأ لها بعض اللاعبين عند رغبتهم فى الحصول على الكوينزات سريعاً، هى القيام بشرائها مقابل المال وذلك من خلال الدخول إلى اللعبة ثم اختيار “shop” من قائمة التحكم، ومن ثم تظهر لك عدة باقات مختلفة من الكوينزات يمكنك اختيار المناسب لك من بينها، والتي تبدأ من 17 جنيه مصري تحصل من خلالها على 100 من الكوينزات.

طريقة تحميل اى فوتبول بيس على الهاتف