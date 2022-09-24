كم الطول المطلوب في وظائف الجوازات 1444هـ مع ميعاد فتح التقديم علي وظائف الجوازات وكيف تضمن قبولك بها

كم الطول المطلوب في الجوازات؟ من أكثر الأسئلة التي تساءل عنها الكثيرين حيث تم تحديد الطول المناسب للمتقدمين للوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي في مصلحة الجوازات برتبة جندي، لذلك من خلال موقعنا نوضح الشروط اللازمة للقبول ومتى يفتح التقديم على وظائف الجوازات للرجال 1444هـ.

الطول المطلوب في الجوازات 1444هـ

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي الطول المناسب للمتقدمين على وظائف الجوازات بأن لا يقل عن 168سم، مع الاعتبار بأن يكون مُتناسب مع الوزن، وفيما يلي سنوضح الشروط الأخرى اللازم توافرها للقبول :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

أن لا يكون تم فصله سابقًا من أي وظيفة عسكرية.

معروف عنه حسن السير والسلوك.

أن لا يكون قد تم حبسه على ذمة قضايا مخلة بالشرف.

متى يفتح التقديم على الوظائف؟

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عبر منصتها الرسمية على تويتر بأن سيتم فتح باب التقديم لوظائف الجوازات 1444 للرجال من يوم السبت الموافق 28/2/1444 هجريًا حتى يوم الخميس الموافق 3/3/1444 هجريًا، ويتم التقديم إلكترونيا عبر منصة أبشر للتوظيف.

خطوات التقديم على وظائف الجوازات للرجال 1444هـ