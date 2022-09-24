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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم الطول المطلوب في وظائف الجوازات 1444هـ مع ميعاد فتح التقديم علي وظائف الجوازات وكيف تضمن قبولك بها في المقال التالي
كم الطول المطلوب في الجوازات؟ من أكثر الأسئلة التي تساءل عنها الكثيرين حيث تم تحديد الطول المناسب للمتقدمين للوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي في مصلحة الجوازات برتبة جندي، لذلك من خلال موقعنا نوضح الشروط اللازمة للقبول ومتى يفتح التقديم على وظائف الجوازات للرجال 1444هـ.
الطول المطلوب في الجوازات 1444هـ
حددت الإدارة العامة للقبول المركزي الطول المناسب للمتقدمين على وظائف الجوازات بأن لا يقل عن 168سم، مع الاعتبار بأن يكون مُتناسب مع الوزن، وفيما يلي سنوضح الشروط الأخرى اللازم توافرها للقبول :-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.
- أن لا يكون تم فصله سابقًا من أي وظيفة عسكرية.
- معروف عنه حسن السير والسلوك.
- أن لا يكون قد تم حبسه على ذمة قضايا مخلة بالشرف.
متى يفتح التقديم على الوظائف؟
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عبر منصتها الرسمية على تويتر بأن سيتم فتح باب التقديم لوظائف الجوازات 1444 للرجال من يوم السبت الموافق 28/2/1444 هجريًا حتى يوم الخميس الموافق 3/3/1444 هجريًا، ويتم التقديم إلكترونيا عبر منصة أبشر للتوظيف.
خطوات التقديم على وظائف الجوازات للرجال 1444هـ
- الدخول إلى منصة أبشر الوطنية.
- من القائمة الرئيسية يتم الضغط على الوظائف المتاحة الآن.
- بعد ذلك يتم اختيار وظيفة جندي.
- ثم الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدًا.
- ثم الضغط على تقديم الطلب.
- ثم تعبئة نموذج التقديم للوظيفة وتدوين كافة المعلومات المطلوبة مثل ( الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، العنوان، ورقم الهوية والمؤهل الدراسي).
- خلال ثوان تظهر صفحة بها البيانات الشخصية المتقدم ورقم طلب التقديم.
- يتم الاحتفاظ بالرقم للاستعلام عن نتيجة القبول في الوظيفة.
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