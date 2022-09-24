خطوات تقديم وظائف الجوازات رجال 1444 عبر ابشر

تقديم وظائف الجوازات رجال 1444 حيث تحظى الخطوات التي يمكن أشخاص كثيرين اتباعها في السعودية، بعد إعلان الإدارة العامة للجوازات السعودية عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في القطاع إذا كنت خارج العمل ولا يمكنك العثور على وظيفة ، فستحتاج إلى تقديم جواز سفرك للحصول على تأشيرة مؤقتة جديدة مجانًا، حيث هناك فرصة جديدة متاحة الآن للرجال من المملكة تستند هذه العملية للأشخاص الذين لديهم معرفة ومؤهلات.

تعتبر وظائف الجوازات قطاعًا مهمًا جدًا في وزارة الأمن، وهي متخصصة في العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك إصدار الجوازات والتأشيرات وغيرها من الأمور لذلك يجب أن يكون الباحثون عن عمل على دراية بالأماكن التي يمكنهم العثور فيها على عمل، بالإضافة إلى جميع المعايير التي تتوافق مع هذه الوظائف.

تقديم الجوازات رجال 1444

يتم التعامل مع عملية التقديم عبر الإنترنت لطلبات تقديم جواز السفر السعودي من خلال بوابة أبشر الخطوات التالية مطلوبة لإكمال الطلب عبر الإنترنت: أولاً انتقل إلى موقع ويب أبشر “من هنا” انقر فوق المهام المدرجة على الجانب الأيمن من الشاشة.

قم بدخول موقع أبشر

اضغط على قائمة الوظائف الشاغرة.

حدد الوظيفة المطلوبة في جوازات السفر.

اقرأ شروط التطبيق وانقر على الأيقونة للموافقة على الشروط.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة: وهي الاسم ورقم الهوية الوطنية والجوال وتاريخ ميلاد الشخص

كتابة اسم ورقم الهاتف المحمول للقريب في حالة تعذر الاتصال بمقدم الطلب

انقر فوق التالي.

أدخل البيانات العلمية المطلوبة عن مقدم الطلب.

حدد أيقونة الحفظ.

انقر فوق “إرسال الطلب” لعرض الرسالة “عزيزي مقدم الطلب ، لا يمكنك تغيير نموذج الطلب إذا كنت تستوفي

شروط التوظيف” وحدد “نعم” للموافقة أو “لا” لتغيير الطلب.

سيتم إرسال الإجابة لاحقًا.

اطبع طلبك بالنقر فوق طباعة.

شروط التقديم على وظائف الجوازات

يمكن لكل الاشخاص في المملكة العربية السعودية ان يقوم بالتقدم من أجل وظائف الجوازاتمن خلال جواز سفر متاح بالشروط التالية: