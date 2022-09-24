رابط تقديم الجوازات الرجال 1444 من خلال عبر منصة أبشر السعودية للتوظيف

يبحث السعوديون حاليا عن رابط لتقديم الجوازات وتحديدا الرجال 1444/2022 وظائف مكتب الجوازات العام التي أعلن عنها المكتب المركزي للقبول العام بوزارة الداخلية لتقديمها الكترونيا وفق الضوابط و شروط التقديم التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية لأولئك الذين يرغبون في التسجيل، بالنسبة للرجال في المديرية العامة للجوازات، حددت الإدارة الضوابط اللازمة للتقديم وفترة التقديم والتي تبدأ اليوم السبت 24 سبتمبر وتستمر لعدة أيام. يجب أن يكون المرشحون حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط تقديم الجوزات الرجال 1444

تم وضع شروط وضوابط إصدار جوازات السفر للرجال في الدرجة 1444 من قبل المكتب العام للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن أن رابط تقديم وتسجيل جوازات السفر سيكون متاحًا للرجال في الصف 1444 برتبة جندي، مع مراعاة بعض الضوابط والشروط المدرجة أدناه.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الطالب حسن التصرف.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج من امرأة غير سعودية.

يجب على المتقدم اجتياز امتحانات القبول ومقابلة الموظفين.

مطلوب شهادة الثانوية العامة أو درجة أعلى من مقدم الطلب.

إذا حصل المرشح على المؤهل من دولة أخرى فيجب عليه تقديم شهادة معادلة.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية والتي يجب أن تكون سارية وقت تقديم الطلب.

لا يمكن للمرشح أن يكون قد شغل منصبًا سابقًا في الحكومة.

رابط تقديم الجوازات رجال 1444

أعلنت الإدارة المركزية للقبول والتسجيل في المملكة العربية السعودية عن فتح رابط لتوفير جوازات السفر للرجال 1444 عبر منصة تطبيق أبشر للتوظيف والتي تصبح نشطة فور بدء الموعد المقرر لافتتاح الجوازباب التسجيل واستلام طلبات الوظائف الشاغرة.

اتصل بمنصة أبشر. أدخل المعلومات المطلوبة للتسجيل بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور. افتح نافذة الوظائف المتاحة انقر فوق جوازات سفر الرجال 1444. املأ جميع الحقول المطلوبة في التطبيق الإلكتروني للوظيفة بما في ذلك البيانات الشخصية وغيرها. اقبل شروط وأحكام إجراء التسجيل بالنقر فوق الزر قبول. قبل الانتهاء من إجراءات التسجيل تحقق بعناية ودقة من جميع البيانات المكتوبة. أكمل جميع الحقول المعروضة ثم اضغط على زر إرسال الطلب لإنهاء عملية التسجيل.

المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف