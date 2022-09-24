الملك سلمان بن عبد العزيز يتسلم أوراق اعتماد السفراء الذين تم تعيينهم فى المملكة

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم أمس الثلاثاء الموافق 20/9/2022 أوراق تعيين عدد من السفراء الجدد في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان وذلك لتقوية وتعزيز العلاقات بين المملكة وهذه الدول الصديقة.

أسماء السفراء المعتمدين من خادم الحرمين الشريفين 2022

رحب الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد بالسفراء في المملكة وتمنى لهم الحظ الوفير والتوفيق في مهامهم الدبلوماسية وفيما يلي نوضح أسماء السفراء وهم :-

سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية دانغ سون زونغ.

سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد علي بو غازي.

سفير الجمهورية القرغيزية أولوقبيك ماريبوف.

سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية باكير موحيدين أمزا.

سفير جمهورية الدومينيكان خوليو سيمون كاستاينوس زويان.

سفير مملكة إسبانيا خورخيه ايبيا سييرا.

سفير جمهورية غينيا بيساو دينو سيدي.

سفير جمهورية إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد.

سفير جمهورية البرتغال نونو فولتييه ماتياس.

سفير جمهورية البيرو كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز.

سفير جمهورية باكستان الإسلامية أمير خرم راتهور.

سفير دولة البحرين الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة.

سفير جمهورية غينيا بيساو دينو سيدي.

مراسم استقبال السفراء الجدد

نظمت وزارة الخارجية السعودية حفل لاستقبال السفراء الجدد وتقديم أوراق اعتمادهم لدى المملكة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز يتسلم وكان ضمن الحضور أيضًا كلًا من

رئيس الديوان الملكي فهد العيسى.

رئيس المراسم الملكية خالد العباد.

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي.

مساعد السكرتير الخاص الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.

ومن الجدير بالذكر بأن جميع السفراء قد نقلوا تحيات رؤسائهم وملوكهم لخادم الحرمين الشريفين كما عبروا عن امتنانهم الشديد لهذا الحفل ومدي حفاوة الاستقبال.