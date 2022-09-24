نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [الساعة كم] موعد نزول رواتب المتقاعدين سبتمبر 2022 gosi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد نزول رواتب المتقاعدين، حيث يتبقى ساعات قليلة ويتم صرف راتب التقاعد للآلاف من الأشخاص لشهر سبتمبر 2022 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال طريقة الاستعلام عن قيمة الرواتب في شهر سبتمبر 2022 الموافق صفر 1444، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في موقع ثقفني العد التنازلي على نزول المعاشات العامة للمتقاعدين من وزارة المالية السعودية، وما هي مواعيد التي يتم فيها نزول الراتب اليوم في البنوك، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

متى نزول رواتب التقاعد

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديم المعاشات للمستفيدين من البرنامج من الموظفين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية وهذا بشكل شهري وهذا سواء كان الصرف يتم للمستفيدين من المدنيين والعسكريين سابقا، حيث أعلنت عن الموعد المحدد للنزول في هذا الشهر بالمملكة العربية السعودية، وقد تابعنا معكم كذلك موعد صرف الضمان المطور.

المؤسسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ووتقوم المسؤؤة العامة للتأمينات الإجتماعية التابعة إلى وزارة المالية السعودية بالإعلان كل فترة عن عدة إحصائيات بخصوص المعاشات وزيادة أعداد المستفيدين، وكذلك الزيادات في الرواتب والمبلغ المخصص لصرف المنافع التأمينية، حيث:

تم تسجيل أكثر من 200 ألف مشترك سعودي، و300 ألف مشترك غير سعودي في التأمينات في الربع الأول من العام 2022.

تهدف المؤسسة إلى الوصول إلى أكثر من 12 مليون مشترك على نهاية العام الجاري.

تم صرف 30 مليار ريال فقط مصروفات المنافع التأمينية في الربع الاول من العام.

وتم كذلك صرف 450 مليون ريال سعودي تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وكذلك إجمالي المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية 36 مليار ريال سعودي.

موعد نزول رواتب المتقاعدين

وتم الكشف منذ أيام عن الموعد المحدد الذي سينزل فيه الرواتب للمستفيدين في حساباتهم البنكية للتقاعد وهذا بالنسبة إلى العسكريية والفئات العامة، حيث ينتظرها العديد من المواطنين في جميع انحاء المملكة، ونضع لكم العد التنازلي لبدء النزول، وهذا في الموعد التالي:

يتم الصرف في يوم الاحد الموافق 25 سبتمبر 2022.

الموافق هجريا 28 صفر 1444 هـ.

رابط الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين

وبالنسبة إلى طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش الخاص بالشهر الحالي الجديد، فيجب عليكم التأكد من المبلغ الذي سينزل لكم وهذا في حالة اذا نزل لكم أقل منه في البنك يمكنكم التواصل واسترداد حقكم بكل سهولة، وهذا عبر متابعة الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع التأمينات أو ادخل على تطبيق تأميناتي، وهذا عبر الرابط gosi.gov.sa .

. ثم اضغط على تسجيل الدخول.

اكتب رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك في البرنامج.

اضغط على المعاشات.

تجد معاش شهر سبتمبر 2022، واحتفظ بالقيمة التي تظهر لك.

الساعة كم ينزل المعاش في البنوك

وفي حالة اذا كنتم مشتركين في بنك الراجحي أو الرياض أو الأهلي، وسينزل لكم فيها المعاش، فلا يوجد ساعة محدد، حيث يختلف حسب وصول الرسالة لك من المؤسسة، حيث: