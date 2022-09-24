نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي وتردد القنوات الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي، من المقرر أن يقابل نادى الهلال نظيره القادسية الكويتي فى مباراة ودية من مهرجان اعتزال حارس المرمى الكويتي “نواف الخالدى” وأيضاً حارس المرمى لمنتخب كرة القدم، والتي سوف تقام على ملعب استاد الشيخ جابر الأحمد الدولي، ومن هذا هذا التقرير ننقل لكم موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي وأهم القنوات الرياضية الناقلة له.

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي

يلتقى فريقي الهلال والقادسية الكويتي بمناسبة اعتزال حارس المرمى الكويتي نواف الخالدى الملقب بـ “الجسور” يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، والذي سوف يذاع فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، وفى تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية الكويتي

من القنوات التي أعلنت عن نقل بث مباراة الهلال والقادسية الكويتي، هما القناة الرياضية الكويتية، وقناة SSC الرياضية السعودية، وأيضاً القناة الرياضية السعودية والتي سوف تذاع فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والكويت.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

يمكن استقبال قناة SSC ومتابعة المباراة من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 12380.

القمر الصناعي: عربسات.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مفتوح.

مباراة الهلال والقادسية الكويتى

سوف يشهد مهرجان اعتزال حارس المرمى الكويتي “نواف الخالدى” حضور كبير من الجماهير وأشهر نجوم الكورة العرب، كما يتم تقديم عدد من الفقرات الاحتفالية والغنائية للجماهير بجانب المباراة.

وسوف تشهد المباراة غياب بعض نجوم نادى الهلال السعودي الدوليين لمشاركتهم مع المنتخب الوطني فى معسكره بدولة أسبانيا، ومن أهم تلك النجوم اللاعب سلمان الفرج، سعود عبد الحميد، ياسر الشهرى، سالم الدوسري، البليهى وحارس المرمى محمد العويس.

حارس المرمى نواف الخالدى

شارك الحارس الكويتي “نواف الخالدى” ذات 41 عام العديد من البطولات والألقاب خلال مسيرته مع فريقه منذ عام 2001 وحتى عام 2017، ومن أهمها الحصول على كأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة، وبطولة كأس الأمير 7 مرات وكأس السوبر الكويتي 4 مرات، وكأس ولى العهد 7 مرات، وكأس الخليج للأندية مرة واحدة، وبطولة الدوري الكويتي 9 مرات، وهذا كان موعد موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي وكافة التفاصيل الخاصة بها.