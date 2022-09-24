كيودو: وزيرا خارجية اليابان والصين لم يجتمعا بسبب تضارب المواعيد

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الخارجية اليابانى -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم السبت- أنه سيواصل السعى إلى اجراء حوار مع نظيره الصينى فى الوقت الذى تعمل فيه البلدين على تخفيف التوترات بشأن قضية تايوان، قبل الذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية الأسبوع المقبل.
وأضاف هاياشى إنه "مع احتفال اليابان والصين بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية هذا العام، نحتاج كلانا إلى بذل جهود لبناء علاقة بناءة ومستقرة".
وعُقدت آخر محادثات وزارية خارجية شخصية بين الجارتين فى شرق آسيا فى نوفمبر 2020. وفى أوائل أغسطس، ألغى وانج فجأة المحادثات المخطط لها مع هاياشى فى أوائل فى بنوم بنه، بعد أيام من قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى برحلة إلى تايبيه أغضبت بكين وزادت التوترات فى مضيق تايوان.
وبعد زيارة بيلوسى، ثالث أعلى مسؤول أمريكى، أجرت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق فى المناطق المحيطة بتايوان.
وعلى الرغم من هذه التوترات، واصلت طوكيو وبكين جهودهما لتسريع الحوار، حيث التقى كبير مستشارى الأمن القومى اليابانى ونظيره الصينى فى منتصف أغسطس فى مدينة تيانجين الصينية.
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