عاجل.. وزير الخارجية الصينى: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضى الصين

جدة - نرمين السيد - ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، بشدة، أمس الجمعة، البيان المتعلق بتايوان، ‏والصادر عن وزراء خارجية "مجموعة السبع".‏

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد قالت فى بيان صدر أمس إن وزراء خارجية "مجموعة السبع" والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى قالوا فى اجتماعهم إنهم يعارضون التغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن فى مضيق تايوان.

وتعليقا على هذا، قال وانج وينبين فى مؤتمر صحفى إن "الصين ليست هى التى ترغب فى تغيير الوضع الراهن لمنطقة تايوان، ولكن الحزب الديمقراطى التقدمى الحاكم فى تايوان والمتدخلون الخارجيون هم الذين يؤججون نيران القوات الانفصالية التايوانية".

وتابع وانج "أن الوضع الراهن هو أن جانبى المضيق ينتميان إلى نفس الصين، وأن تايوان جزء من الصين، ولا تنقسم سيادة الصين ولا وحدة أراضيها على الإطلاق".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن مبدأ "الصين الواحدة" هو دعامة ضمان السلام والاستقرار فى مضيق تايوان".