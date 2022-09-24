ولى العهد السعودى والمستشار الألمانى يبحثان جهود تحقيق السلام الدولى

جدة - نرمين السيد - بحث ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم السبت مع المستشار الألمانى أولاف شولتز الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين.





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