الدفاع الروسية تستقبل عددا من جنود الاحتياط وفق التعبئة المعلنة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل إعلام روسية، بوجود أنباء عن إعلان التعبئة العامة فى بعض المدن الحدودية مع أوكرانيا ما بين الثلاثاء والجمعة القادمين.
ويأتى إعلان التعبئة العامة فى الجيش الروسى بالتزامن مع إطلاق استفتاءات فى 4 مناطق أوكرانيا للانضمام إلى روسيا، وهى: "دونيتسك ولوهانسك" شرقاً، و"خيرسون وزابوريجيا" جنوبًا.
كما وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قانون بالسجن لمدة 10 سنوات لأى شحص يثبت فراره من الخدمة العسكرية.
وكشفت تقارير روسية مؤخرًا، عن أنه تم تجنيد 120 ألف مواطن فى إطار عملية نصف سنوية، وقال قائد قطاع التعبئة فى هيئة الأركان العامة، فلاديمير تسيمليانسكى، لوكالة "انترفاكس" الروسية، إن "المواطنين الذين جندوا لأداء الخدمة العسكرية لن يشاركوا فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا".
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