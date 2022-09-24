الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية تحرز تقدما باتجاه نهر سيفيرسكى دونتس

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، فى سلسلة تغريدات على "تويتر": "القوات الأوكرانية تتقدم أكثر باتجاه مجرى النهر، مع تزايد قلق القادة الروس بشأن نكساتهم العملياتية، فمن المحتمل أنهم يحاولون ضرب بوابات السدود من أجل إغراق نقاط العبور العسكرية الأوكرانية".

وتابعت: "من غير المحتمل أن تكون الهجمات قد تسببت فى تعطيل كبير للعمليات الأوكرانية، بسبب المسافة بين السدود المتضررة ومناطق القتال".