جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، فى سلسلة تغريدات على "تويتر": "القوات الأوكرانية تتقدم أكثر باتجاه مجرى النهر، مع تزايد قلق القادة الروس بشأن نكساتهم العملياتية، فمن المحتمل أنهم يحاولون ضرب بوابات السدود من أجل إغراق نقاط العبور العسكرية الأوكرانية".
وتابعت: "من غير المحتمل أن تكون الهجمات قد تسببت فى تعطيل كبير للعمليات الأوكرانية، بسبب المسافة بين السدود المتضررة ومناطق القتال".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية تحرز تقدما باتجاه نهر سيفيرسكى دونتس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.