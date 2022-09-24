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كيفية التسجيل فى مسار جدارة وطريقة التقديم على الوظائف الإدارية والتعليمية فى جدارة 1444 وشروط التقديم على الوظائف فى جدارة حيث تعد منصة مسار جدارة بوابة التوظيف فى المملكة والتي يشترط ان يتم التسجيل من فى مسار جدارة للتقديم على الوظائف الحكومية فى السعودية وهي منصة التوظيف الالكتروني والتي تغني المواطنين الراغبين فى التقديم على الوظائف الحكومية السعودية ان يقوموا بالذهاب الى الهيئات والجهات التي تعلن عن فتح باب التقديم على وظائفها كل ذلك يتم فقط من خلال انشاء حساب جديد فى مسار جدارة وبعد ذلك ابتاع خطوات التقديم على الوظائف فى رابط موقع جدارة الرسمي 1444. التسجيل فى مسار جدارة وطريقة التقديم على الوظائف الإدارية والتعليمية أولا يجب الدخول على رابط منصة جدارة 1444.

بعد ذلك الضغط على انشاء حساب خاص بالمستخدم.

ثم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل فى مسار جدارة وهى: أولا تاريخ الميلاد هجريا. ثم تحديد الجنس ذكر ام انثي.

بعد ذلك ادخال رمز التحقق المرئي فى الصورة.

ايضا يجب الضغط على خيار استمرار.

بعد ذلك مراجعة البيانات التي تم إدخالها.

ثم استكمال البيانات بدقة.

بعد ذلك كتابة طريقة التواصل وإدخال البيانات التالية: أولا رقم الجوال الشخصي. ثم البريد الالكتروني.

وأخيرا الضغط على خيار تسجيل جديد فى منصة جدارة للتوظيف 1444. كيفية التقديم على الوظائف التعليمية والإدارية في جدارة 1444 أولا يجب الدخول على رابط موقع جدارة الرسمي.

ثم كتابة البيانات المطلوبة والضغط على كلمة الدخول.

بعد ذلك النقر على وظائف جدارة.

ثم كتابة بيانات التقديم على الوظيفة.

وتحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.

وبعد ذلك ادخال الوظائف المحددة بالقائمة الشخصية.

ثم الضغط على خيار حفظ.

ايضا يجب الاطلاع على شروط الوظائف المتاحة فى مسار جدارة.

كذلك يجب تحديد الوظيفة المناسبة ومعرفة شروط واحكام الوظيفة.

بعد ذلك يتم ارفاق المستندات والأوراق المطلوبة فى وظائف جدارة.

واخير الضغط على خيار تقديم للانتهاء من خطوات تقديم الوظائف فى مسار جدارة 2022. شروط التقديم فى الوظائف التعليمية فى مسار جدارة يجب امتلاك حساب فى نظام جدارة.

ثم الموافقة على صحة البيانات التي تم إدخالها اثناء عملية التسجيل فى نظام جدارة.

بعد ذلك يجب ان يكون المواطن سعودي الجنسية.

ايضا يجب ان يكون حاصل على البكالوريوس فيما اعلي.

يشترط عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة اخري.

كذلك يجب تقديم المستندات المطلوبة فى نظام جدارة.

ثم يجب توافق المؤهل العلمي مع متطلبات الوظائف الشاغرة فى نظام جدارة. عمر شويل - جدة كيفية التسجيل فى مسار جدارة وطريقة التقديم على الوظائف الإدارية والتعليمية فى جدارة 1444 - ثقفني

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