وزارة المالية تعلن موعد صرف العوائد السنوية 1444 وخطوات إضافة الأبناء في العوائد

موعد صرف العوائد السنوية حيث تتطلع وزارة المالية السعودية إلى إتاحة كافة الخدمات إلكترونيًا لجميع المواطنين، حيث أن خدماتها تضمن الاستعلام بخصوص العوائد السنوية وأيضا الأخبار الجديدة التي تخص مواعيد الصرف للمستحقين،

بالإضافة إلى ذلك تعتبر العوائد مبلغ مالي يتم صرفه بشكل سنوي وفي أوقات مُحددة تحددها وتُعلن عنها الوزارة فورا، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

موعد صرف العوائد السنوية 1444

يبحث العديد من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف العوائد السنوية 1444 ، وحسب لما أعلنته وزارة المالية السعودية فإن الصرف سوف يبدأ ابتداء من شهر محرم الهجري وحتى شهر جمادى الآخر، فتلك العوائد عبارة عن مبالغ مالية يتم صرفها على دفعتين من خلال الحسابات التي تخص المستحقين، ولكي تستطيع الاستعلام عنها يتم ذلك عبر اتباعك للخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة المالية السعودية.

ثم النقر على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر خدمات الأفراد.

والضغط على زر الاستعلام عن العوائد.

ثم كتابة المعلومات المطلوبة في الخانات الفارغة.

ثم الضغط على أيقونة البحث وسوف تظهر لك مباشرة كافة التفاصيل التي تريد معرفتها.

كيفية رفع مسوغات العوائد السنوية

التوجه إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمات الأفراد ومن ثم الموافقة على الشروط ويليها اختيار الانتقال للخدمة.

وكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر لك كافة البيانات الخاصة بالعوائد.

وأخيرًا القيام بإضافة المسوغات بعد الموافقة عليها.

خطوات إضافة الأبناء في العوائد

أتاحت وزارة المالية السعودية ميزة إضافة الأبناء للعوائد السنوية، وذلك من خلال الآتي:

تسجيل الدخول في موقع وزارة المالية السعودية الرسمية.

اختيار زر الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على أيقونة إضافة الأبناء.

بعدها ستصلك رسالة من مجلس الوزراء خاصة بمراجعة الطلب.

طرق التواصل مع وزارة المالية السعودية

يمكن التواصل مع الوزارة المالية السعودية بأكثر من طريقة أتاحتها الوزارة كالآتي: