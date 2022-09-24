الاستفسار عن أهلية حساب المواطن وطريقة الدخول

الاستفسار عن أهلية حساب المواطن في المملكة، لا يمكن أن يحصل أي فرد في المملكة العربية السعودية على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن إلا عند إدراجه في قائمة المؤهلين للاستفادة من المعاش، وعمل البرنامج على إتاحة خدمة الاستفسار عن أهلية حساب المواطن، ويمكن الاستعلام عنها إلكترونياً عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية وعبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، ويعمل المستفيد على القيام بتسجيل الدخول إلى ملفه الشخصي، ويقوم بالتأكد من النتائج المدرجة، كما وفرت الحكومة خدمة تقديم طلب اعتراض على النتائج، ويتم ذلك لأنه في بعض الأحيان يمكن أن تظهر الحالة أن الفرد غير مؤهل ولكنه يكون من المستحقين، ويمكن أن يكون ذلك بسبب عدم تطابق معايير حساب المواطن للأهلية، وهي ما يتم تقييم الطلبات المقدمة من المسجلين على أساسها.

الاستفسار عن أهلية حساب المواطن في المملكة:

تم التصريح رسميا عن صدور النتائج الأهلية للدفعة المستفيدة، ويمكن للمستفيد الاستفسار عن الأهلية في برنامج حساب المواطن من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في بداية الأمر يشترط الدخول على منصة برنامج حساب المواطن.

بعد ذلك يجب القيام بتسجيل الدخول على الملف الشخصي للمتقدم.

كما يجب تسجيل اسم المستخدم وكذلك كلمة السر، وبعد ذلك يتم تسجيل رمز التحقق المرئي.

بالإضافة إلى أنه على المتقدم للقيام بالنقر على أيقونة “دراسة الأهلية”.

أيضا يجب الضغط على زر حالة الأهلية من بين الخيارات الموجودة.

في النهاية ستظهر لك حالة الأهلية، وكذلك موعد الاستحقاق، وأيضاً الحالة الخاصة بأهلية التابعين.

طريقة الدخول لحساب المواطن:

إن التسجيل في برنامج حساب المواطن هو أحد أهم الخطوات للأفراد الذين يريدون الاستفادة من دعم البرنامج، وكذلك الخدمات التي توفرها المنصة الإلكترونية للبرنامج في السعودية، ولكي يتم التسجيل يجب أن يتم توفير عدد من المعلومات، ثم القيام بتسجليها بشكل سليم، وتختلف هذه البيانات بين فرد وآخر، وذلك لأنة يتم الاحتفاظ بالبيانات التي يتم تسجيلها خلال المرة الأولى، ويتم ذلك عن طريق الضغط على زر تسجيل الدخول الموجودة في الصفحة الرئيسية، ويقوم المتقدم بتسجيل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية، ثم يكتب كلمة المرور، وبعد ذلك يتم إدخال الرقم الذي يظهر في صورة أمامك، وفي النهاية تقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ملحوظة/ ويمكن تسجيل الدخول إلى برنامج حساب المواطن عبر منصة النفاذ الوطني، وجاءت خطوات التسجيل كالتالي: