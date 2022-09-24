المنتخب السعودي أمام أمريكا استعدادات كأس العالم 2022 ، يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عدد ثلاث مباريات ودية ، أثناء فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخبات ، ويلعب منتخب السعودية هذه اللقاءات الثلاث في غطار التحضير لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ، وقد خاض منتخب الخضر لقاؤه الأول أمس الجمعة أمام منتخب الإكوادور علي ملعب نويفا كوندومينا معقل نادي ريال مورسيا، بمدينة مورسيا بإسبانيا ، وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين ، وخلال الاسبوع المقبل يخوض لقاؤه الثاني أمام المنتخب الأمريكي ، ويقام لقاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 27 / 9 / 2022 ، في تمام الساعة الثامنة مساءً علي ملعب استاد نويفا كوندومينا أيضاً ، ثم يقام اللقاء الثالث يوم 26-10-2022 م بين السعودية و ألبانيا عند السابعة مساءً علي استاد آل نهيان.

المنتخب السعودي أمام أمريكا استعدادات كأس العالم 2022

تأهل منتخب الخضر للكبار لتصفيات كأس العالم قطر 2022 المقبله.

وفي اطار الاستعدادات للتصفيات يخوض المنتخب السعودي لقاءات قوية خلال فترات التوقف الدولي.

أيضاً في هذا الإطار بدأ المنتخب مواجهة الإكوادور أمس الجمعة 23-9-2022 وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ثم يلاقي منتخب السعودية منتخب أمريكا في مواجهة قوية يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب نويفا كوندومينا باسبانيا.

تقام المباراة في تمام الساعة 8 م بتوقيت القاهرة ، 9 م بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة لقاء السعودية وأمريكا

عبر موقعه الرسمي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اللقاءات الودية في التوقفات الدولية :

يتطلع محبي كرة القدم العربية والسعودية علي وجه الخصوص لمتعة كروية غير عادية.

عندما يلتقي منتخب الخضر نظيره الأمريكي علي ملاعب اسبانيا.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 27/9 المقبل.

ثم تذاع المباراة فضائيا عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية.

أيضاً سيكون موعد اللقاء في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

فضلاً عن ذلك يمكن استقبال القناة علي التردد التالي للقمر نايل سات : التردد : 12523. بالاضفة إلي معدل الترميز : 27500. ثم الاستقطاب : أفقي. أيضاً معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .

أيضاً يمكنم استقبال اشارة مجموعة SSC علي الترددات التالية للقمر عرب سات : تردد النقل : 12418 . ثم معدل الترميز : 27500. أيضاً الاستقطاب : افقى. وأخيراً معامل تصحيح خطأ : 3/4 .



تشكيل المنتخب السعودي أمام أمريكا استعدادات كأس العالم 2022

خاض المنتخب السعودي لكرة القدم لقاء أمس الجمعة أمام الاكوادور بالتشكيل التالي :

في حراسة المرمى : محمد العويس.

ثم خط الدفاع : اللاعبين ” سعود عبدالحميد ، عبدالاله العمري ، البليهي ، الشهراني”.

أيضاً خط الوسط: اللاعبون ” رياض شراحيلي ، ناصر الدوسري ، سامي النجعي”.

بالاضافة إلي خط الهجوم : كل من ” فراس البريكان ، هتان باهبري ، سالم الدوسري”.

فضلاً عن ذلك ، جاء التشكيل بصورة 4 – 3 – 3.

بدلاء المنتخب السعودي

على مقاعد البدلاء جاءت الاسماء التالية :