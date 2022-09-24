ماهي شروط التمويل التكميلي للسعوديين والمقيمين من شركة اليسر

التمويل التكميلي من شركة اليسر، تقدم هذه الشركة أفضل عروض التمويل والخدمات المجانية التي تصاحب المستفيد فور حصول على التمويل المقدم من شركة اليسر للتمويل والإجارة، وتعد هذه الشركة من أقوى الشركات، حيث أنها تعطيك أطول فترة للسداد وليس لها أي شروط معقدة، فعند حصولك على التمويل سوف تتمكن من امتلاك أقوى المميزات وخدمات ما بعد البيع، كما أن الشركة ولراحة أفضل للأفراد قدمت لهم خدمة السداد أونلاين وهذه الخدمة تساعدهم على سداد جميع الأقساط وهم في منزلهم، ولا داعي للذهاب إلى المقر الرئيسي للشركة.

التمويل التكميلي

قامت شركة اليسر للتمويل والإجارة بتوفير برنامج تمويلي جديد وهو التمويل التكميلي بجانب التمويل التأجيري للسيارات، تمويل شخصي من 18 ألف ريال بدون رسوم، والتمويل الأصغر، والتمويل بالمرابحة، والتورق والسلع الاستهلاكية، تكملة لك بعد حصولك على أحد التمويلات الأخرى، وكل هذا موجه للسعوديين والغير سعوديين من الموظفين والمتقاعدين وأطول فترة سداد للجميع، على أن يراعى بأنه سوف تحصل على تمويلك في أسرع وقت عند استكمال كافة المتطلبات والأوراق المطلوبة، وإذا كنت مؤهل لطلب التمويل سوف يتم الموافقة في نفس الوقت.

شروط التمويل التكميلي

أن يكون العمر من 22 عاما.

لا يتخطى العمر 60 عاما للموظف، و للمتقاعد عن 70 عاما.

عن 70 عاما. الراتب لا يقل عن خمسة ألاف ريال.

يكون العمر بالخدمة لا يقل عن ثلاثة أشهر.

وجود حساي بنكي باسم المستفيد.

تقديم كشف الحساب لمدة ثلاثة أشهر.

يصلح للنساء والرجال.

متاح للسعوديين والمقيمين.

بدون كفيل.

لا يحتاج إلى رسوم إدارية.

بدون دفعة أولى.

فترة سداد حتى خمس سنوات.

يصلح لجميع التمويلات الموجودة.

كيفية الحصول على التمويل التكميلي

إذا كنت قد حصلت مسبقا على تمويل من شركة اليسر للأفراد، مثلا التمويلات السابقة والمعلن عنها، فسوف تقوم بالإطلاع على شروط شركة اليسر حتى ترى إذا كانت تناسبك أم، وعند تقديمك لطلب التمويل التكميلي سوف تحصل على مبلغ تمويل يصل إلى 300 ألف ريال بعد سداد نسبة معينة قد أعلنت عنها الشركة، ولابد أن تقوم بطلب التمويل التكميلي من خلال شركة اليسر بعدما تقم بتقديم المستندات المطلوبة من صورة الهوية، والعنوان، ورخصة القيادة، وكشف حساب بنكي، وسوف يتم مراجعة طلبك وفي حالة استيفائك للشروط سوف يتم تحويل المبلغ إليك.