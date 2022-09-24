نائب أمين الناتو: الحلف يلعب دوره فى الحفاظ على الفضاء الرقمى آمنا

جدة - نرمين السيد - وذكر جيوانا فى منتدى أسبن للأمن الرقمى -وفق ما أورده بيان على موقع الناتو الإلكترونى: "نحن نعيش فى عالم حيث الحدود الرقمية مهمة بقدر أهمية الحدود المادية". وأوضح أن التحالف يكثف جهوده للاحتفاظ بالميزة التكنولوجية وتعزيز مرونة مجتمعاته والبنية التحتية الحيوية وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين.

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