وزير الخارجية السعودى وأمين الأمم المتحدة يبحثان تعزيز السلم الدولى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه اليوم السبت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.





واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، سبل تعزيز التعاون الثنائى، وآخر المستجدات والتطورات الدولية. من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بجهود السعودية لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة فى اليمن، وجهودها المستمرة للوصول لحل سياسى للأزمة اليمنية.

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