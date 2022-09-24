وزير الخارجية السعودى وأمين الأمم المتحدة يبحثان تعزيز السلم الدولى

واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، سبل تعزيز التعاون الثنائى، وآخر المستجدات والتطورات الدولية.
من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بجهود السعودية لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة فى اليمن، وجهودها المستمرة للوصول لحل سياسى للأزمة اليمنية.
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