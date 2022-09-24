إصابة 3 صحفيين فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على فعالية بالخليل

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مشهور الوحواح، وأصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، فيما أصيب الصحفى فادى خلاف الذى يعمل فى تلفزيون فلسطين بالإغماء، وكذلك المصور الصحفى وسام الهشلمون، وعولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.
كانت قوات الاحتلال قد منعت المواطنين والمتضامنين الأجانب من الوصول إلى قرية التوانة ببلدة يطا، جنوب الخليل، لمساندة الأهالى فى ظل مواصلة عمليات الاستيطان، الهادفة لترحيل المواطنين من أراضيهم.
وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن هذه الفعالية الهادفة كانت لمساندة المواطنين فى التجمعات السكانية فى منطقة "المسافر"، فى ظل الهجمة التى تتعرض لها من قبل الاحتلال الذى يسعى للاستيلاء على الأراضى لصالح الاستيطان، وإنشاء معسكرات تدريب.
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