الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على عدة قرى وبلدات

جدة - نرمين السيد - تمكن الجيش الصومالى اليوم السبت من استعادة عدة قرى وبلدات مهمة بجنوب إقليم مدغ، وسط البلاد، فى خطوة لإنهاء شوكة الإرهاب المتمثل فى مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.





وأوضحت مصادر عسكرية صومالية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية- أنه من بين المناطق التى تم تحريرها، معسكر قيادة لواء 21 الكائن بمنطقة "بعدوين"، مشيرة إلى أن الجيش الصومالى حقق مكاسب كبيرة فى العمليات العسكرية التى تجرى فى عدة أنحاء من الولاية الإقليمية. وكانت قوات الجيش الصومالى تمكنت أمس الجمعة من قتل 15 عنصرا من ميليشيا الشباب الإرهابية بعد محاولتهم الهجوم على قواعد قوات الجيش الصومالى التى تتمركز فى إقليم "جلجدود" وسط البلاد.

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