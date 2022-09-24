جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قانون بالسجن لمدة 10 سنوات لأى شحص يثبت فراره من الخدمة العسكرية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن الرئيس بوتين وقع مجموعة من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن "النهب" و"التقاعس عن المشاركة فى الأعمال العسكرية" و"الاستسلام الطوعى". ويأتى قرار الرئيس الروسى بالتزامن مع إعلان التعبئة العامة الجزئية فى البلاد، وإطلاق استفتاءات فى 4 مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا، وهى: "دونيتسك ولوهانسك" شرقاً، و"خيرسون وزابوريجيا" جنوبًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يوقع قانونا بالسجن 10 سنوات لمن يثبت فراره من الخدمة العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.