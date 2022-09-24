نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان برقم الجلوس من خلال موقع الوزارة moe.gov.sd

نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، ازدادت معدلات البحث في الفرة الاخيرة عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمورعن الاخبار الخاصة بنتيجة الثانوية العامة في السودان، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ونستعرض معكم كافة المعلومات في التقرير التالي.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اخر تصريحات لها حول نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان ، أن موعد النتائج سيكون في نهاية سبتمبر الجاري، حيث أن تصحيح الأوراق الامتحانية لا يزال مستمرا حتي الان، وسيتم اعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق، وذلك حرصا من الوزارة على تفادي أي أخطاء في الشهادة الثانوية في السودان، وأعلن وزير التربية والتعليم عن موعد نتيجة الشهادة الثانوية في السودان وقال أنها سوف يتم الاعلان عنها في نهاية سبتمبر الجاري، كما قال الوزير أنه سوف يتم الاعلان عنها فور الانتهاء من اعمال التصحيح والتدقيق والفرز مباشرة، ومن المقرر أن تظهر النتائج بعد الرجوع ألى العام الدراسي الجديد، كما أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح ويتجري الان عمليات التدقيق، وذلك ليتم رفع نتيجة الشهادة الثانوية في السودان.

رابط نتيجة الثانوية العامة في السودان

وصرحت الوزارة أنه سوف يتم رفع نتيجة الثانوية العامة في السودان 2022 على موقع وزارة التربية السودانية، وذلك عقب الانتهاء من اعمال التدقيق والمراجعة بشكل كامل، ومن المقرر ظهور النتيجة خلال الايام القليلة القادمة، حيث سوف يتمكن الطلاب وكذلك أولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في السودان وأيضا الحصول عليها عن طريق الرابط المخصص لذلك والقيام ببعض الخطوات وهي:

أولا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودنية .

. يليه الضغط على اختيار نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان.

ثم بعد ذلك يجب إدخال اسم الطالب.

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ومن ثم جميع المعلومات الاخري المطلوبة.

وفي الخطوة التالية يتم الضغط على اختيار عرض النتيجة.

وفي الاخير تظهر نتيجة الثانوية العامة في السودان 2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم الاتحادية بأن اعلان نتيجة الشهادة الثانوية، مرتبط بإكمال كافة مراحلها الخاصة بالكنترول وأعمال التصحيح، وسوف يتم اعلان النتيجة اخر سبتمبر الجاري حسب البرنامج الموضوع والمرتب لذلك.