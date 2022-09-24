محاولات للتماسك رغم الأزمة.. «إكسترا نيوز» ترصد مخاوف نقص الوقود فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - حذرت وكالة الطاقة الدولية الدول الأوروبية من التدافع فى محاولات تأمين الطاقة خلال فصل الشتاء، داعية إلى الحفاظ على الوحدة بين الدول الأوروبية وعدم إثارة الاضطرابات الاجتماعية فى بلدان القارة العجوز.





دعوات وكالة الطاقة

وقال مراسل قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى فرنسا، خالد شقير، إن الوكالة الدولية للطاقة طالبت الدول الغربية بعدم فرض المزيد من القيود على الميزان التجارى والشركات التجارية والمصانع، مع التنبيه على عدم التوقف عن التعاون مع دول جديدة لتأمين احتياجات الطاقة.

ضم 4 مناطق أوكرانية

وأشار خالد شقير، إلى أن دعوات وكالة الطاقة تأتى بالتزمن مع دعوة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأخيرة للاستفتاء على ضم مناطق أوكرانية، وانطلاق الاستفتاء على انضمام بعض 4 مناطق الأوكرانية إلى بلاده على غرار القرم.

ونبه مراسل "إكسترا نيوز"، إلى أن بعض الخبراء الاستراتيجيين العسكريين يحذرون من أن الرئيس الروسى قد يستخدم عملية الاستفتاء لفرض الأمر الواقع على الأرض، والإعلان عن انتهاء العملية العسكرية داخل أوكرانيا، والدخول فى حرب حقيقية.

محاولات تطمين السوق الفرنسى

وفى غضون ذلك، تستقبل قنوات الإعلام الفرنسية الكثير من الخبراء الاقتصاديين فى محاولة لتطمين السوق الفرنسى الداخلى، إلى أن أوروبا وفرنسا أمامهم عدة سيناريوهات قائمة للتعامل مع أزمة الطاقة الآن، وتنفيذها على الأرض، حيث أشار شقير إلى أنه من بين هذه السيناريوهات: "تجميد الأسعار وتأميم الشركات الخاصة بالطاقة، وترشيد الاستهلاك ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، ودعم الشركات".

أزمة الغاز والكهرباء

وأضاف أنه بالرغم من توفير المخزون الاستراتيجى من الغاز، إلا أن هناك تخوفات فعلية من أن تؤدى أزمة الطاقة وأزمة نقص الغاز والكهرباء إلى حالة تسابق بين الدول الأوروبية من أجل الحصول على الطاقة، وهو ما راهن عليه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

انقسام الاتحاد الأوروبى

وبحسب مراسل "إكسترا نيوز"، دعت وزيرة الشؤون الأوروبية فى فرنسا إلى تغيير بعض بنود الاتفاقات الخاصة بالاتحاد الأوروبى، لتكون هذه القرارات بالإجماع، حتى تتفادى المواقف المعارضة لهذه الاتفاقات مثل موقف المجر التى أعلنت موخرًا أنها لن تشارك فى فرض العقوبات على روسيا.

فرنسا تعلن سياسة التبادل

وبالإضافة إلى ذلك، جاءت تحذيرات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من الانقسام الأوروبى، حيث أكد ماكرون أن فرنسا ستتعاون مع ألمانيا فى تبادل الغاز، مقابل الكهرباء.

كما أعلنت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه، أن فرنسا ستستقبل الكهرباء من هولندا وبريطانيا وإسبانيا، وهو ما تحاول الحكومة الفرنسية القيام به وعدم الوقوع فى الاختلافات فى هذا الوقت والحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبى فى هذا الوقت