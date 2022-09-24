فعاليات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 1444 تحت شعار “هي لنا دار”

احتفل جميع المواطنين في السعودية امس الموافق 23\9\2022 بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ويتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي بسبب قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود بتحويل مدينة الحجاز الى المملكة العربية السعودية وذلك عام 23 سبتمبر 1923، ويتم اخذ هذا اليوم اجازة رسمية ولكن وفى العام كانت اجازة اليوم الوطنى من يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022، ويوم الخميس 22 سبتمبر 2022 حتى يوم الجمعة الموافق 23-9-2022.

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

وفي سياق اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، انطلقت المهرجانات للاحتفال باليوم الوطني السعودي، واقامة المؤتمرات الصوتية لكل منطقة فى المملكة العربية السعودية واقامة الفنون الاستعراضية والعروض السعودية وكان من ابرازها الخطوة الجنوبية والدحة والمزمار وخيبتي وسامري وينبعاوي، ويأتي أوبريت اليوم الوطني السعودي 92، واقامة الاوبريت الترفيهه الوطني في مدينة الامير محمد ن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة تحت تنظيم الهيئة العامة للترفيهة وايضا اقامة العروض الفلكورية المتنوعة واقامة المؤتمرات الصوتية مثل المزمار والدحة الخطوة الجنوبية وغيرها وايضا تنوع التراث الشعبي لجميع المناطق فى المملكة العربية السعودية.

فعاليات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 92

تم الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تحت شعار( نتغني بأمجادك) ويحيى هذا اليوم نجوم الطرب الخليجى والعربي باغاني وحفلات غنائية وطنية، على رأسها الحفل البهيج الذي يحييه الفنان رابح صقر في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء اليوم 23 سبتمبر، وفي مدينة الرياض تحى اليوم الفنانة احلام والفنان عبادي الجوهر حفلا غنائيا على مسرح أبوبكر سالم، كما تعطي الحفلات الغنائية زخمًا كبيرًا لـ اليوم الوطني على المستوى العربي، حيث تحيي أنغام إلى جانب أحمد سعد حفلًا جماهيريًا في جدة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر2022، انطلقت الألعاب النارية في سماء المملكة في نفس الوقت بجميع المدن لتضيء سماء المملكة باللونين الأخضر والأبيض إحياءً لـ فعاليات اليوم الوطني السعودي، ويتشارك جميع الاهالي والاصدقاء والاحباب فرحة الاحتفال باليوم الوطني وفرحة الالعاب النارية في سماء المملكة على بعد 300 متر بألوان رائعة وخلابة.