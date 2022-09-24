موعد مباراة اسبانيا اليوم ضد سويسرا في منافسات دوري الامم والقنوات الناقلة بجودة HD

موعد مباراة اسبانيا اليوم والقنوات الناقلة، يواجه منتخب اسبانيا نظيره منتخب سويسرا في تمام 8:45 دقيقة مساء اليوم السبت، والتي من المقرر إقامتها على ملعب لاروزاليدا، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات البطولة، في نسختها الثالثة.

موعد مباراة اسبانيا اليوم والقنوات الناقلة

ويتصدر منتخب اسبانيا المجموعة الثانية في المستوي الأول برصيد 8 نقاط جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق الفوز في مبارتين وتعادل في مثلهما، بينما يقع منتخب سويسرا في نهاية المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، من اربع مباريات بواقع فوز وحيد وثلاث هزائم، ويستطيع المنتخب الاسباني الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد فوزه على سويسرا مباشرة وكذلك خسارة البرتغال أمام التشيك مساء اليوم في المجموعة نفسها، ويمكن معرفة هل هناك قنوات لمشاهدة المباراة التي تجمع منتخب اسبانيا ومنتخب سويسرا في 8:45 مساء اليوم السبت في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية ضمن مواجهات الجولة الخامسة بالبطولة، والأكيد أنه لن تذاع المباراة عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، ويمكن متابعتها عبر التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وينتظر الجميع حول العالم متابعة المباراة التي تجمع منتخبي اسبانيا وسويرا مساء اليوم.

موعد مباراة اسبانيا اليوم والقنوات الناقلة وتشكيل الفريق

وانتهت مباراة الذهاب بين منتخبي اسبانيا وسويسرا بتحقيق الاخير فوز صعب على نظيره السويسري بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ومن المتوقع أن يبدأ منتخب إسبانيا المباراة أمام سويسرا بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: سيمون.

خط الدفاع: كارفاخال، جارسيا، باو توريس، ألبا.

خط الوسط: جافي، بوسكيتس، كوكي.

خط الهجوم: سارابيا، موراتا، اولمو.

يتسلح منتخب إسبانيا بتاريخه العريق في البطولات الأوروبية وعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز على سويسرا وحصد 3 نقاط جديدة لتعزيز صدارته لترتيب المجموعة والاقتراب من الصعود للدور التالي، بينما يتشبث منتخب سويسرا بالأمل في التأهل للدور التالي بالبطولة، ويتطلع للفوز على المنتخب الاسباني في مباراة اليوم، ويذكر أن مباراة اسبانيا ضد سويسرا سوف تذاع على عبر القناة الرسمية للاتحاد الاوروبي لكرة القدك “يوفيا”، وتكون من أبرز المباريات في الجولة الخامسة هي مبارة اسبانيا ضد سويسرا المقرر اقامتها اليوم.