موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر 2022 وشروط التقديم sakani.sa وكم مبلغ الدعم

ما هو موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر؟ يعد هذا السؤال التي يتم عليه البحث بكثرة في هذا التوقيت من كل شهر وهذا مع اقتراب موعد صرف الدعم، تم إطلاق برنامج الدعم السكني في عام 2014 م /1435ھ بمرسوم ملكي من الديوان الملكي بتقديم هذا الدعم تحت إشراف وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقاري ولذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطن السعودي و تقديم (وحدة سكنية مجانية، أرض سكنية،قرض سكني، أرض وقرض سكنيين معًا) لكي يتم تحقيق الاكتفاء والاستقرار التي تسعى إليه الدولة السعودية وهو تسكين 70% من المواطنين السعوديين قبل 2030 م، ويتم ذلك من خلال تقديم طلبات التقديم و مراجعة الشروط وترتيب أوليه المستحقين فهناك الآلاف من الأسر المستفيدة من الدعم السكني.

موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر سبتمبر 2022

كان من المقرر أن يتم صرف الدعم السكني في يوم 24 من كل شهر ميلادي، ولكن تم تأخير موعد الصرف يوم وهذا بسبب توافق هذا اليوم إجازة رسمية وهو يوم السبت، على ذلك يكون موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر هو يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 الموافق 29 صفر 2022.

شروط التقديم في الدعم السكني

لكي يتم قبول طلب الحصول على الدعم السكني سواء لطلب وحدة سكنية أو أرض سكنية أو قرض سكني أو الاثنين معًا، لابد من تطابق شروط التقديم التي حددتها وزارة الإسكان، وسنعرض لكم شروط التقديم وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام أو أكثر.

ألا يكون قد حصل المتقدم على دعم سكني أو أحد من الأفراد مسبقاً.

يشترط ألا يكون أحد الأفراد مسجل باسمه وحدة سكنية او أحد الأفراد لمدة 5 سنوات.

إقامة الأسرة في المملكة العربية السعودية.

يمكن للمرأة التقديم في الدعم السكني إذا كانت هي المسؤولة عن العائلة.

معايير استحقاق الدعم السكني

هناك مجموعة من المعايير التي يتم عن طريقها تحديد أولية استحقاق الدعم، تتمثل المعايير في الآتي:

عدد أفراد الأسرة.

عمر المتقدم.

الحالة الاجتماعية والصحية لأفراد الأسرة.

مراعاة مدة انتظار المتقدم في تقدم الطلب.

كم مبلغ الدعم السكني

لقد تم تحديد مبلغ للحصول على دعم السكني، وهو: