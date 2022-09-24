Elect-Sport FC vs Zamalek SC القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد اليكت سبورت بطل تشاد العودة في دوري أبطال افريقيا 2022 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد اليكت سبورت يترقب عددٍ كبير من متابعي كرة القدم المباراة القوية الحاسمة التي تجمع بين نادي الزمالك ونظيره فريق اليكت سبورت، ضمن منافسات مباراة إياب دور ال64 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا هذه النسخة 2022، وفي هذا الاطار يترقب الكثير التعرف على قناة تنقل مباراة الزمالك ضد اليكت سبورت في دوري أبطال افريقيا، حيث تقام المباراة في القاهرة معقل الفارس الأبيض الذي يسعى إلى تحقيق الفوز، وسوف نستعرض الآن القنوات تذيع مباراة الزمالك ضد اليكت سبورت في دوري أبطال افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد اليكت سبورت في دوري أبطال افريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت التشادي العودة أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الفضائية المصرية نقلها مباشرة مباراة الزمالك ضد نظيره اليكت سبورت، وذلك ضمن منافسات اياب دور الأربعة وستون من بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي من المقرر لها أن تنطلق مساء يوم الأحد الموافق 25 من سبتبمر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وقد كان الفارس الأبيض قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الإياب التي اقيمت من خلال ستاد أحمدو اهيدجو، وذلك بنتيجة هدفين نظيفين تمكن من تسجيلهما كلا من شيكابالا، وأحمد سيد زيزو، ويدخل الفريق هذه المباراة ساعيا إلى اقتناص بطاقة التأهل وتعزيز فوزه.

تردد القنوات المفتوحة لمتابعة مباراة الزمالك ضد اليكت سبورت

يمكن متابعة أحداث مباراة الزمالك المصري ضد نظيره اليكت سبورت بطل تشاد، مباشرة من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت الفضائية، وذلك من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 11861.

من خلال اختيار الاستقطاب الرأسي.

من خلال ادخال معدل الترميز 27500.

اختيار معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة وهو 3/4.

تشكيل الزمالك ضد إليكت التشادي