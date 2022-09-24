«Emkan» قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بدون كفيل وبأقل فائدة

يمكنك عزيزي المواطن التقديم ع قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بدون كفيل بصورة إلكترونية للحصول علي موافقة أو رفض من موظفي شركة إمكان للتمويل وفقا للضوابط والشروط التي وضعتها المنصة للجميع، حيث يمكن البدء في اجراءات التقديم أونلاين بطريقة سهلة وسريعة من خلال الخطوات الموضحة لكم أداناه عبر هذه المقالة فنتمنى منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي التفاصيل.

تعتبر منصة إمكان العربية للتمويل الجماعي من المنصات التي تقدم خدمة التمويل أون لاين عن طريق التطبيق التابع لها، حيث يمكن لآي مواطن التقديم على تمويل إمكان بكل سهولة والحصول علي موافقة فورية بشرط ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، حيث يمكن الحصول على أسرع تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون الحاجة إلى كفيل بأقل فائدة وذالك للتسهيل علي الجميع كافة الاجراءات.

قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بدون كفيل

نستعرض مع حضراتكم متابعي موقع ثقفني الإخباري طريقة التقديم على قرض إمكان الراجحي بالخطوات التفصيلية، وذالك حتي يتمكن الكثير من السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من مميزات إمكان للتمويل بدون كفيل حيث يمكن الاستفادة من هذا القرض كافة العاملين بالقطاع العام والحكومي، حيث يمكن الدخول علي متجر جوجل بلاى للاندرويد أو اب ستور للايفون لتسطيب التطبيق كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

أفتح الهاتف الخاص بك من ثم قم بربطه بشبكة إنترنت منزلية قوية من ثم.

ستجد أيقونة تطبيق متجر غوغل بلاي أو اب ستور اضغط عليها من رئيسية جوالك من ثم.

ستجد التطبيق يتيح لك البحث عن تطبيق إمكان للقروض داخل خانة البحث.

بعد الانتهاء من تحويل كافة ملفات تطبيق إمكان تسجيل الدخول علي المساحة التخزينية لهاتفك.

سنقوم بفتح أيقونة التطبيق ستجد زر تسجيل جديد اضغط عليه من ثم.

ستجد مجموعة من الحقول الفارغة يتطلب منك تعبئة مجموعة من البيانات بداخلها بشكل صحيح.

بعد التحقق من صحة البيانات سنقوم برفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

ستوفر شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول اضغط علي الإيقونة للتسجيل.

اضغط علي الإيقونة للتسجيل. انتظر قليلا حتي يتم مراجعة طلبك بعدها سيصل لك رسالة علي الطلب بالموافقة أو الرفض.

في حالة الموافقة علي طلبك ينبغي عليك تحديد طريقة الدفع ومدة التسديد المناسبة لك.

أخيرا قم بالتوقيع إلكترونياً من ثم.

اضغط علي أيقونة إرسال.

كما يمكنك عزيزي القارئ الاتصال علي رقم شركة إمكان للتمويل الراجحي المجاني عبر الرقم التالي 920011038 وذالك من اجل الاستعلام عن تقديم الطلب تمويل برقم الحساب للتحقق من أهليتك للحصول علي قرض إمكان لمستفيدي الضمان في اسرع وقت ممكن بعد توافر كافة شروط الحصول على تمويل إمكان التي ينبغي عليك كل شخص متقدم معرفتها بالتفاصيل.