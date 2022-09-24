20,000 ريال للمواطن والمقيم بالتقسيط بدون كفيل بموافقة فورية بلا رسوم

تقدم شركة اليسر التمويل أفضل العروض التمويلية بسبب اليوم الوطني رقم 92 في المملكة العربية السعودية حيث تقدم هامش ربح تنافسي لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضيها وسوف نشرح لكم اليوم التمويل الأصغر الذي يتميز بأنه بدون كفيل ولكن للسعودي بحد أقصى حتى 20,000 ريال سعودي أما المقيم متاح لهم حتى نصف الحد الأقصى للمبلغ التمويلي بدون ضامن أو بلا موافقة الكفيل الغارم لذلك يجب الإلتزام بجميع الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بلا رسوم إدارية بفترة سداد مرنة لكافة العملاء سواء كان المتقدم مواطن سعودي أو مقيم بالسعودية إيضًا يمكن الحصول على التمويل الأصغر عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

الشروط الواجبة للحصول على أفضل تمويل شخصي عبر اليسر للتمويل

يجب قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر المقدم من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية توفير كافة الضمانات اللازمة ومن ضمنها توفير العمر المناسب للتقديم الذي لابد أن لا يقل عن 22 عام كذلك يجب توفير الدخل الشهري المطلوب الذي يساوي خمسة آلاف ريال سعودي على الأقل لذلك يجب الإلتزام بكافة الشروط والأحكام اللازمة للتمويل كالتالي بكل التفاصيل:

شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية تطلب توفير الدخل الشهري المحدد الذي يساوي 5 آلاف ريال سعودي كحد أدنى للتقديم الإلكتروني عليه.

يجب إيضًا توفير فترة خدمة داخل العمل في السعودية لا تقل عن ثلاث أشهر سواء كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص في السعودية.

يبدأ التقديم من عمر 22 عام حتى 60 عام فقط ولكن العسكري مسموح له التقديم الإلكتروني حتى عمر التقاعد في القطاع العسكري.

خصائص ومميزات التمويل الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل

سوف نوضح لكم اليوم عبر موقع ثقفني كافة المميزات التمويلية المتاحة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية حيث أتاحت الشركة مزايا عديدة ومتنوعة عند الموافقة على طلب التمويل الأصغر ولكن بعد توفير كافة الشروط الأساسية المطلوبة للحصول على جميع الخصائص التمويلية المتوفرة بالكامل للعملاء السعوديين والمقيمين داخل أراضي السعودية كالتالي: