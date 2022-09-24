الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية كانت تتجه نحو محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية كانت تتجه نحو محطة زابوريجيا النووية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وبحسب تقارير وزارة الدفاع الروسية، فقد تم إسقاط المسيرة الأوكرانية من طراز "Bayraktar TB-2" فوق خزان مياه كاخوفكا، موضحة أن المسيرة كانت تحلق من منطقة نيكوبول باتجاه محطة زابورويجيا للطاقة النووية.

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