اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة molsa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق

تزداد عمليات البحث مؤخراً عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2022، لكي يتم التعرف على كشوفات أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة، والتي يتم الاستعلام عنها من خلال وزارة العمل والشئوون الاجتماعية العراقية، وذلك تزامناً مع إعلان بعض المصادر الموثوقة بالحكومة العراقية والتي تتمثل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، حيث أعلنت عن معلومات هامة تتضمن فيها أن أسماء المواطنين المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة الثامنة 2-22 لم يتم إصدارها حتى الآن، وفي خلال موضوعنا اليوم سنوافيكم بمواعيد الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2022

أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، أنه من المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية مؤخراً أنها قد شهدت الفترة الماضية إطلاق وفتح باب التسجيل في استمارة الرعاية الاجتماعية من جانب المواطنين العراقيين من جميع محافظات ومدن العراق، وذلك من أجل الحصول على راتب الحماية الاجتماعية الذي يتم تقديمه بشكل شهري للفئات المستحقة والمشمولة بالدعم، وذلك وفقاً لبعض الضوابط والشروط التي حددتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وكانت الوازرة قد أعلنت مؤخراً أن أخر موعد للتسجيل في استمارة الرعاية الاجتماعية وفقاً لقانون 11 الصادر عام 2014، سوف يكون يوم 22 من شهر نوفمبر 2022 القادم، وليتم فرد ورصد أسماء المستحقين لهذا الدعم والبرنامج الاجتماعي استناداً إلى الاجراءات والآليات التي أشارت إليها الحكومة العراقية.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2022

ونوهت الحكومة العراقية أنه سيتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 ونشر القائمة التي ستتضمن أسماء المستحقين للدعم الاجتماعي 2022 الوجبة الثامنة، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، وذلك عقب رصد وفحص الأسماء من خلال الجهات القائمة على ذلك بالوزارة، ويمكن الاستعلام عن قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية: