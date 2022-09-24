موعد صرف الضمان المطور وهل هناك ايداع قبل أول شهر اكتوبر 2022

موعد الدفعة الجديدة من الضمان المطور وحقيقة زيادة الرواتب إن نظام الضمان الاجتماعي المطور من أهم الأنظمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في كافة محافظاتها وذلك لكي توفر دعم شريحة كبيرة من المجتمع السعودي ويحدد هذه الشريحة النظام الداخلي في الضمان الاجتماعي المطور والذي يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن السعودي ذو الدخل المحدود ومواكبة الغلاء الاقتصادي بشكل عام، وفي هذا المقال سنتعرض لتفاصيل حول النظام الاجتماعي المطور وموعد الدفعات وزيادة الرواتب.

موعد الدفعات الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور

يهدف النظام الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطن السعودي

ويستهدف عدة شرائح ويضع ضمن نظامه الداخلي عدة شروط منها، أولاُ أن يكون طالب الدعم من النظام الاجتماعي المطور سعودي أو حاصلاً على الجنسية السعودية، وأن تكون إقامته الدائمة داخل المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن سنة، يشمل أيضاً الضمان الاجتماعي المطور المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة ولو كان أولادها من غير جنسية سعودية، أن لا يكون متقدم طلب الدعم من قبل النظام الاجتماعي المطور لديه عقارات باسمه أو أراضي أو أية ممتلكات أخرى، أن يتبع التعليمات والأنظمة الداخلية عند تسجيله في النظام الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية للتنمية الاقتصادية عدة خطوات ليتمكن كل من يرغب في الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

وأوضحت أن التسجيل مستمر للآن ويستطيع كل مواطن سعودي متحقق به الشروط الموضوعة أن يسجل به: