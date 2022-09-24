نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اليوم الوطني السعودي.. الإجازات المتبقية للطلاب في السعودية 1444 وفق التقويم الدراسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة المناسبة اليوم التقويم الهجري التقويم الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الأول من شهر صفر من عام 1444 هـ 28 من شهر أغسطس عام 2022 م. إجازة اليوم الوطني يوم الأربعاء ويوم الخميس 25، 26 من شهر صفر عام 1444 هـ. 21، 2 من شهر سبتمبر عام 2022 م. إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد ويوم الاثنين 20، 2 من شهر ربيع الأول عام 1444 هـ. 16، 17 من شهر أكتوبر عام 2022 م. إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس 16من شهر ربيع الآخر عام 1444 هـ. 10 من شهر نوفمبرمن عام 2022 م. بداية إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوم يوم الخميس 30 من شهر ربيع الآخر عام 1444 هـ. 24من شهر نوفمبر من عام 2022 م. بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10من شهر جمادى الأولى عام 1444 هـ. 4 من شهر ديسمبر من عام 2022 م. إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 24 من شهر جمادى الأولى عام 1444 هـ. 18 من شهر ديسمبر من عام 2022 م. إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد والاثنين 22، 23 من شهر جمادى الآخرة عام 1444 هـ. 15، 16 من شهر يناير عام 2023 م. إجازة يوم التأسيس يوم الأربعاء والخميس 2، 3 من شهر شعبان عام 1444 هـ. 22، 23 من شهر فبراير عام 2023 م. بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني نهاية دوام يوم الخميس 10 من شهر شعبان عام 1444 هـ 2 من شهر مارس من عام 2023 م. بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 من شهر شعبان عام 1444 هـ 12من شهر مارس من عام 2023 م بداية إجازة عيد الفطر نهاية دوام يوم الخميس 22من شهر رمضان عام 1444 هـ 13 من شهر أبريلمن عام 2023 م. بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء 6 من شهر شوال عام 1444 هـ 26 من شهر أبريل عام 2023 م. إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد والاثنين 10، 11 من شهر ذي القعدة/ من عام 1444 هـ. 28، 29 من شهر مايو عام 2022 م. بداية إجازة نهاية العام الدراسي نهاية دوام يوم الخميس 4 من شهر ذي الحجة عام 1444 هـ. 22 من شهر يونيو عام 2023 م

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