رابط تقديم الجوازات للرجال 1444 عبر منصة أبشر absher.sa وشروط التقديم

أعلنت مؤخراً المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن فتح باب تقديم الجوازات للرجال 1444، وإتاحة رابط للقبول والتسجيل برتبة جندي لشغل الوظائف الشاغرة بجميع المناطق بالمملكة، حيث تم الإعلان عن كافة الضوابط والشروط والأوراق المطلوبة لعملية التسجيل ورابط التقديم وذلك للراغبين في التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات برتبة جندي في المملكة العربية السعودية.

شروط تقديم وظائف الجوازات للرجال 1444

وقامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بوضع شروط وضوابط تقديم الجوازات للرجال 1444، وذكرت أنه سوف يتاح رابط التقديم والتسجيل في الجوازات للرجال 1444 برتبة جندي، على أن يبدأ فتح باب التسجيل بداية من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، وحتي يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، وسيكون ذلك وفقاً لبعض الضوابط والشروط وهي التالي:

أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج من امرأة غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مؤهل أعلى.

أن يقدم المتقدم شهادة معادلة في حالة حصوله على المؤهل من دولة أخرى.

تقديم نسخة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية، ويجب أن تكون سارية خلال التقديم.

أن لا يكون المتقدم قد سبق له العمل في وظيفة حكومية.

ألا يكون المتقدم قد سبق له العمل في أي وظيفة عسكرية.

رابط تقديم الجوازات للرجال 1444

وأعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بالسعودية عن اتاحة رابط تقديم الجوازات للرجال 1444 وذلك من خلال رابط التسجيل التابع لوظائف المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، والذي يتم تفعيله مباشرة فور بدء الموعد المقرر لفتح باب التسجيل وتلقي طلبات التقديم في الوظائف، وذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف، وذلك من خلال الخطوات الآتية: