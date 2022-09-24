نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الجوازات للرجال 1444 عبر منصة أبشر absher.sa وشروط التقديم في المقال التالي
أعلنت مؤخراً المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن فتح باب تقديم الجوازات للرجال 1444، وإتاحة رابط للقبول والتسجيل برتبة جندي لشغل الوظائف الشاغرة بجميع المناطق بالمملكة، حيث تم الإعلان عن كافة الضوابط والشروط والأوراق المطلوبة لعملية التسجيل ورابط التقديم وذلك للراغبين في التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات برتبة جندي في المملكة العربية السعودية.
شروط تقديم وظائف الجوازات للرجال 1444
وقامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بوضع شروط وضوابط تقديم الجوازات للرجال 1444، وذكرت أنه سوف يتاح رابط التقديم والتسجيل في الجوازات للرجال 1444 برتبة جندي، على أن يبدأ فتح باب التسجيل بداية من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، وحتي يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، وسيكون ذلك وفقاً لبعض الضوابط والشروط وهي التالي:
- أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج من امرأة غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول.
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مؤهل أعلى.
- أن يقدم المتقدم شهادة معادلة في حالة حصوله على المؤهل من دولة أخرى.
- تقديم نسخة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية، ويجب أن تكون سارية خلال التقديم.
- أن لا يكون المتقدم قد سبق له العمل في وظيفة حكومية.
- ألا يكون المتقدم قد سبق له العمل في أي وظيفة عسكرية.
رابط تقديم الجوازات للرجال 1444
وأعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بالسعودية عن اتاحة رابط تقديم الجوازات للرجال 1444 وذلك من خلال رابط التسجيل التابع لوظائف المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، والذي يتم تفعيله مباشرة فور بدء الموعد المقرر لفتح باب التسجيل وتلقي طلبات التقديم في الوظائف، وذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول على موقع منصة أبشر الإلكترونية.
- كتابة البيانات المطلوبة للتسجيل من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- فتح تبويب الوظائف المتاحة.الضغط على passports men 1444.
- كتابة البيانات بكافة الخانات المطلوبة باستمارة التقديم الالكترونية كالبيانات الشخصية وغيرها.
- الاطلاع على كافة الشروط والضوابط لعملية التسجيل ثم الضغط على زر موافقة.
- التأكد من كافة البيانات المكتوبة بحرص وعناية قبل انهاء عملية التسجيل.
- ملأ كافة الخاناة الموضحة ثم الضغط على زر ارسال طلب لانهاء عملية التسجيل.
- طباعة ملف التقديم عبر الوقع لاستخدامه اثناء اجراء اختبارات التقديم.
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