نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يُعلن رسمياً تاريخ صرف الدفعة 59 ويوضح المقصود بالحد المانع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية تاريخ صرف الدفعة 59 لشهر أكتوبر 2022م، وذلك للمستفيدين من دعم البرنامج الذي قررته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لتستفيد منه الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل والمطلقات والأرامل.

برنامج حساب المواطن يعلن تاريخ صرف الدفعة 59 لشهر أكتوبر 2022

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تاريخ صرف الدفعة 59 لشهر أكتوبر 2022م، سيكون يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر المقبل، وأشار البرنامج إلى أنه يجري صرف هذا الدعم شهريًّا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف إجازة نهاية الأسبوع، وبالتالي فإن موعد الصرف في الشهر المقبل سيكون في اليوم العاشر لأنه لم يصادف أي من إجازتي الجمعة أو السبت.

وكان البرنامج قد أودع 3 مليارات و200 مليون ريال سعودي مُخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في 58 وعددهم 10 ملايين و100 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته في ديسمبر 2017م، أكثر من 130 مليار ريال سعودي منها مليار و700 نليون ريال سعودي تعويضات عن دفعات سابقة.

الحد المانع في حساب المواطن

وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أهمية إفصاح المستفيدين من دعم البرنامج عن جميع أنواع الدخل، مثل الدخل الناتج عن الراتب الشهري شاملًا جميع البدلات، ودخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها، حيث إن معايير الاستحقاق في البرنامج تعتمد على عدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع دخلهم الشهري، وشدد على أن المستفيد الرئيسي لا بد له من الإفصاح عن أي بيانات يطرأ عليها أي تغيير في مدة أقصاها 15 يومًا من حدوثها، دعيا المسجلين في البرنامج إلى الاستفادة من الحاسبة المتوفرة في الموقع الإلكتروني التابع للبرنامج للتعرف إلى قيمة الاستحقاق التقديرية، وزيارة حساباتهم في البوابة لمعرفة نتيجة أهليتهم.

ويمنع البرنامج صرف الدعم الشهري في حالة تخطي إجمالي دخل الأسرة مبلغ 20159 ريالا سعوديا، لذلك فإن الفئات التي تستحق الصرف هي: