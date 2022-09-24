نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد الرسمي لبداية المدارس والجامعات 2023 والخريطة الدراسية للعام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الموعد الرسمي لبداية المدارس والجامعات 2023 من اكثر الموضوعات بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي ان بداية العام الدراسي الجديد 2022\2023 فى اول اكتوبر المقبل، على ان تكون مدة الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجديد 35 اسبوعا ماعدا العطلات الرسمية ومدة الفصل الدراسي الثاني 16 اسبوع.

الموعد الرسمي لبداية المدارس والجامعات 2023

وفي سياق اعلان الموعد الرسمي لبداية المدارس والجامعات 2023، قررت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي تاجيل الدراسة من يوم 23 سبتمبر 2022 الى يوم 1اكتوبر 2022، وذلك للمدارس الحكومية، الرسمية لغات، الازهر، مع الاتفاق بوزارة التعليم العالي قررت ان تبدا الدراسة ايضا فى الجامعات اول اكتوبر بالجامعات الحكومية مع الاتفاق مع الازهر الشريف ووزارو التعليم العالى.

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قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي باصدار بيان رسمي تنفي فيه مايدور على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت من اخبار عن تاجيل موعد دخول المدارس، وقررت وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفنى ان الموعد الرسمي لبداية المدارس والجامعات 2023، هو يوم السبت الموافق 1اكتوبر المقبل للمدارس الحكومية والخاصة والرسمية لغات والخاصه لغات والازهر.

الخريطة الدراسية للعام الجديد 2023

الموعد الرسمي لبداية المدارس والجامعات 2023 يوم 1 اكتوبر المقبل وتستمر حتى 14 يناير 2023 وبعد ذلك تبدء امتحانات الفصل الدراسى الاول، وتكون مدة الفصل الدراسي الاول 98 يوم بعد حذف يوم الجمعة والاجازات الرسمية، والفصل الدراسي الثانى يبدا يوم 11فبراير 2023 حتى 18 يونيو 2023 حتى تكون مدة الفصل الدراسىي الثانى 96 يوم بعد حذف يوم الجمعة والاجازات الرسمية، وتقدر عدد اسابيع الدراسة للعام الدراسي الجديد 35 اسبوع،وبعد ذلك تبدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتنتهى امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية يوم 3 يوليو ثم تبدء امتحانات الدبلومات والثانوية العامة، وقررت وزارة التعليم العالى ان تبدا امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي يوم 26 يناير 2023 وتبدا اجازة نصف العام من يوم السبت 28يناير 2023 وتنتهي 9فبراير 2023، ويبدا الفصل الدراسي الثاني يوم 11فبراير 2023 ويستمر لمدة 16 اسبوع على ان ينتهي يونيو 2023.