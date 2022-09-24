تأجيل الدراسة حتي منتصف اكتوبر 2022|| بيان رسمي يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة وتأكيد عودة الدراسة للجامعات والمدارس 2022

تأجيل الدراسة حتي منتصف اكتوبر 2022، تعد الإشاعة الاكثر تداولا علي منصات التواصل الاجتماعي في مصر منذ ساعات، ويأتي ذلك بالتزامن مع موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 للمدارس والجامعات، إلا أن تلك التساولات حول حقيقة تأجيل الدراسة حتي 10 اكتوبر أصبحت الأكثر بين أولياء الأمور، ومن أجل حسم الجدل في هذا السياق سوف نكشف لكم تفاصيل ما صدر من بيان رسمي يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة وتأكيد عودة الدراسة للجامعات والمدارس 2022، وذلك حتي تتعرف علي موعد انطلاق الدراسة الفعلي في مصر، ونوفر لكم جدول العمل للعام الحالي 2022، حيث نكشف تفاصيل بداية العام الدراسي 2022 وموعد امتحانات نصف العام، بالإضافة إلى موعد إجازة نصف العام 2022، ومتي عودة الدراسة للترم الثاني واخيرا موعد امتحانات نهاية العام 2022، وكافة تلك التفاصيل المقدمة من خلال ثقفني هي من مصدر رسمي وهو وزارة التربية والتعليم المصرية.

تأجيل الدراسة حتي منتصف اكتوبر 2022

بعد تداول العديد من الشائعات علي منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2022، نجد انه اعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدا الدراسة لعام 2022/2023، حيث يتم العمل الفعلى فى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والجامعات الحكومية يوم 1 اكتوبر المقبل، ولا صحة للشائعات المتداولة حول تاجيل الدراسة واكدت ان فترة الدراسة بالفصل الدراسى الاول ما يقرب من 98 يوم عدا العطلات الرسمية، وحتي تتعرف علي الجدول الزمني وخطة عمل المدارس والجامعات للعام الحالي، عليك متابعة الفقرة القادمة من خلال موقع ثقفني الذي يقدم لكم هذا التقرير، والذي ننقلة رسميا من بيان صدر من وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية.

موعد عودة الدراسة الرسمي سبتمبر 2022

وفي السياق نفسة قد حدد المجلس الاعلى للجامعات ان موعد بداية العام العام الدراسى لعام 2023 وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، هو علي النحو التالي