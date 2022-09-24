الاتحاد الأوروبى يُعرب عن حزنه العميق إزاء غرق قارب مهاجرين بسوريا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الإلكترونى قبل قليل، أن هذه المأساة الجديدة فى البحر هى أسوأ حادث غرق لقارب يحمل مهاجرين يغادرون المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان: فى لحظة حزن كالتى نعيشها، يقف الاتحاد الأوروبى إلى جانب اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، ويظل ملتزمًا بمساعدتهم فى التغلب على الأزمات التى يواجهونها مع مساعدة اللاجئين فى المنطقة ومكافحة الاتجار بالمهاجرين.
وأعلن المرصد السورى، يوم أمس الأول، أن زورقا بحريا انقلب ضمن المياه الإقليمية السورية، مقابل جزيرة "أرواد" السورية فى طرطوس، فى حين عثرت فرق الإنقاذ على 15 جثة، و8 ناجين تم إسعافهم إلى مستشفيات طرطوس، ووفقا للمصادر فإن الزورق انطلق من طرابلس فى لبنان منذ أيام عدة بقصد الهجرة وكان يحمل جنسيات مختلفة.
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