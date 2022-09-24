السلاح النووى.. واشنطن بوست: أمريكا أرسلت تحذيرات غير معلنة لروسيا

جدة - نرمين السيد - ذكر مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرات غير معلنة لروسيا بشأن استخدام السلاح النووى على خلفية الصراع الدائر حاليا بين موسكو والدول الغربية جراء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وأوضح المقال، الذى شارك فى كتابته كل من الصحفيين "بول سونى" و"جون هادسون"، أنه طبقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين، فقد وجهت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن عدة رسائل لموسكو بشأن العواقب الوخيمة التى قد تنجم عن استخدام السلاح النووى من جانب روسيا.

وفى الوقت نفسه، كما يقول المسؤولون الأمريكيون، فقد اتسمت رسائل واشنطن لموسكو بالغموض حتى يظل الكرملين متوجسا بشأن كيفية رد الولايات المتحدة وحلفائها على التهديد النووى الروسى.

ويشير المقال إلى أن محاولة البيت الأبيض لاتباع أسلوب "الغموض الاستراتيجى"، كما هو معروف فى مجال الردع النووى، تأتى فى وقت مازالت فيه روسيا تمارس سياسة التصعيد بشأن استخدام السلاح النووى فى ظل حالة تعبئة عسكرية داخل روسيا لاستدعاء المزيد من الجنود للمشاركة فى حرب أوكرانيا.

ويضيف المقال أن البيت الأبيض هو من تولى إيصال تلك الرسائل لموسكو، ولكن الإدارة الأمريكية لم توضح كيفية وصول تلك الرسائل ومن قام بإيصالها وما هو مضمونها، إلا أن أحد المسؤولين الأمريكيين أشار إلى أن الإدارة الأمريكية، ترسل هذه التحذيرات لموسكو منذ عدة أشهر.

وفى الوقت نفسه، كما يشير المقال، فقد أعلن الرئيس الروسى السابق ديمترى ميدفيديف أول أمس أن المناطق الانفصالية فى أوكرانيا سوف تنضم للأراضى الروسية بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالاستفتاء حول هذا الشأن، متعهداً بحماية تلك المناطق وتعزيز الإجراءات الأمنية حولها.

ويسلط المقال الضوء على تصريحات ميدفيديف التى أكد فيها أن روسيا قادرة بما لا يدع مجالاً للشك على استخدام، ليس فقط قواتها المسلحة، ولكن أيضاً استخدام أى سلاح تراه مناسباً بما فى ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية للدفاع عن الأراضى المنضمة للاتحاد الروسى، مؤكدا أن بلاده كذلك قادرة على اتباع "مبادئ حرب جديدة" فى إشارة إلى استخدام الأسلحة الأسرع من الصوت.

ويشير المقال إلى أن ميدفيديف أضاف أن روسيا قد اختارت طريقها ولن تحيد عنه ولا مجال للتراجع فى هذا الشأن.

ويستطرد المقال أن إدارة الرئيس بايدن سوف تواجه أزمة حقيقية فى حالة استخدام روسيا لأسلحة نووية صغيرة فى أوكرانيا حيث إن أى رد عسكرى أمريكى فى هذا الصدد سوف تنتج عنه مخاطرة أكيدة بتوسيع نطاق الحرب بين قوتين عظميين نوويتين، وهو الأمر الذى يجب على إدارة الرئيس بايدن أن تسعى قدر جهدها لتجنبه.

ويشير المقال فى الختام إلى كلمة وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن أمام مجلس الأمن الدولى أول أمس الخميس والتى أكد فيها ضرورة توقف روسيا فورا عن التهديد باستخدام السلاح النووى، مذكرا روسيا بما أعلنته فى يناير الماضى من أن جميع الأطراف فى أى حرب نووية خاسرون وأنها حرب لا يجب أن تندلع أساسا.