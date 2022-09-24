إعصار ”فيونا” يصل سواحل المحيط الأطلسي بكندا مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - وصل إعصار "فيونا" الهائل سواحل المحيط الأطلسي بكندا في وقت مبكر من اليوم السبت، مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، فيما حذر خبراء الأرصاد الكنديون من أن الإعصار قد يكون واحدًا من أشد حوادث الطقس "قسوة" في تاريخ البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية: أن "فيونا" تحولت من إعصار إلى عاصفة مدارية في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، لكن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أنها لا تزال تُصاحب برياح عاتية وستجلب أمطارًا غزيرة وأمواجًا ضخمة.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 250 ألف ساكن في مقاطعة "نوفا سكوتشيا" الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي، أو حوالي نصف تعداد السكان بالمقاطعة، يُعانون من انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي، بحسب ما أعلنت عنه شركة الكهرباء بالمنطقة.

وكان من المتوقع أن تصل "فيونا" إلى اليابسة في "نوفا سكوتشيا" قبل فجر اليوم، مع انخفاض قوتها من قوة إعصار من الفئة 4 والتي كانت عليها في وقت مبكر من يوم أمس الجمعة عند مرورها بالقرب من أرخبيل "برمودا"، إلى مجرد عاصفة مدارية..مع ذلك، أصدر مركز الأعاصير الكندي حالة تأهب للمناطق الساحلية لنوفا سكوتشيا، وجزيرة الأمير إدوارد ومقاطعة نيوفاوندلاند.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي قرر تأجيل رحلة مقررة إلى اليابان لحضور جنازة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي:" إنها ظروف سيئة"..وأضاف":" نأمل بالطبع ألا تكون هناك حاجة لإعلان الطوارئ، لكننا نشعر أنه ستكون هناك على الأرجح. استمع إلى تعليمات السلطات المحلية وانتظر هناك لمدة 24 ساعة قادمة".

بدوره، قال إيان هوبارد، خبير الأرصاد الجوية لمركز الأعاصير الكندي في دارتموث بنوفا سكوشا:" سيكون هذا بالتأكيد أحد الأعاصير المدارية، إن لم يكن أقواها، التي تؤثر على الجزء الخاص بنا من البلاد. ستكون بالتأكيد قاسية وسيئة مثل أي شيء رأيته".

وقال مركز الأعاصير بالولايات المتحدة إن "فيونا" وصلت بقوة من الفئة الثانية في وقت متأخر من يوم امس الجمعة مصحوبة برياح قصوى تبلغ 105 ميل في الساعة (169 كيلومترًا في الساعة). وكان مركزها حوالي 140 ميلاً (220 كيلومترًا) جنوب شرق هاليفاكس، نوفا سكوشا، متجهًة شمال شرقًا بسرعة 46 ميلاً في الساعة (74 كم / ساعة).