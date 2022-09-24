أبو الغيط: القدس الشرقية أرض محتلة

جدة - نرمين السيد - وقال أبو الغيط، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" صباح اليوم السبت، "إنه لا يجوز التعامل معها باعتبارها غير ذلك". وأضاف: "من ينادى باحترام القانون الدولى يجب ألا يطبق معايير مزدوجة".

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