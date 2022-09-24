أمطار غزيرة.. إعصار فيونا يصل سواحل المحيط الأطلسى بكندا 

جدة - نرمين السيد - وصل إعصار "فيونا" الهائل سواحل المحيط الأطلسى بكندا فى وقت مبكر من اليوم السبت، مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، فيما حذر خبراء الأرصاد الكنديون من أن الإعصار قد يكون واحدًا من أشد حوادث الطقس "قسوة" فى تاريخ البلاد.





وأفادت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية: أن "فيونا" تحولت من إعصار إلى عاصفة مدارية فى وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، لكن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أنها لا تزال تُصاحب برياح عاتية وستجلب أمطارًا غزيرة وأمواجًا ضخمة.



وأوضحت الوكالة أن أكثر من 250 ألف ساكن فى مقاطعة "نوفا سكوتشيا" الواقعة على سواحل المحيط الأطلسى، أو حوالى نصف تعداد السكان بالمقاطعة، يُعانون من انقطاع التيار الكهربائى منذ الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلى، بحسب ما أعلنت عنه شركة الكهرباء بالمنطقة.

وكان من المتوقع أن تصل "فيونا" إلى اليابسة فى "نوفا سكوتشيا" قبل فجر اليوم، مع انخفاض قوتها من قوة إعصار من الفئة 4 والتى كانت عليها فى وقت مبكر من يوم أمس الجمعة عند مرورها بالقرب من أرخبيل "برمودا"، إلى مجرد عاصفة مدارية مع ذلك، أصدر مركز الأعاصير الكندى حالة تأهب للمناطق الساحلية لنوفا سكوتشيا، وجزيرة الأمير إدوارد ومقاطعة نيوفاوندلاند.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، الذى قرر تأجيل رحلة مقررة إلى اليابان لحضور جنازة رئيس الوزراء السابق شينزو آبى:" إنها ظروف سيئة"..وأضاف":" نأمل بالطبع ألا تكون هناك حاجة لإعلان الطوارئ، لكننا نشعر أنه ستكون هناك على الأرجح. استمع إلى تعليمات السلطات المحلية وانتظر هناك لمدة 24 ساعة قادمة".

بدوره، قال إيان هوبارد، خبير الأرصاد الجوية لمركز الأعاصير الكندى فى دارتموث بنوفا سكوشا:" سيكون هذا بالتأكيد أحد الأعاصير المدارية، إن لم يكن أقواها، التى تؤثر على الجزء الخاص بنا من البلاد ستكون بالتأكيد قاسية وسيئة مثل أى شيء رأيته".

وقال مركز الأعاصير بالولايات المتحدة إن "فيونا" وصلت بقوة من الفئة الثانية فى وقت متأخر من يوم امس الجمعة مصحوبة برياح قصوى تبلغ 105 ميل فى الساعة (169 كيلومترًا فى الساعة). وكان مركزها حوالى 140 ميلاً (220 كيلومترًا) جنوب شرق هاليفاكس، نوفا سكوشا، متجهًة شمال شرقًا بسرعة 46 ميلاً فى الساعة (74 كم / ساعة).