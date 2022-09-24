العالم اليوم - "معركة النهرين" تستعر في أوكرانيا.. روسيا قصفت السدود

انتم الان تتابعون خبر "معركة النهرين" تستعر في أوكرانيا.. روسيا قصفت السدود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 10:21 صباحاً - أعلن الجيش البريطاني، السبت، أن روسيا قصفت سد بشينهي على نهر سيفيرسكي دونتس في شمال شرق أوكرانيا مستخدمة صواريخ باليستية قصيرة المدى أو أسلحة مماثلة.

وذكرت وزارة الدفاع في نشرة المخابرات اليومية أن الهجوم وقع في يومي 21 و22 سبتمبر في أعقاب هجوم سابق استهدف سد كاراشونيفسكي على نهر كريفي ريه في وسط أوكرانيا في 15 سبتمبر، مضيفة أن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاه مصب النهرين.

وقالت الوزارة في نشرتها على تويتر إن القادة الروس ربما كانوا يحاولون قصف بوابات السد لإغراق نقاط عبور عسكرية أوكرانية.

وأضافت أنه من المستبعد أن تسبب هذه الهجمات اضطرابا كبيرا في العمليات الأوكرانية نظرا لبعد المسافة بين السدين المدمرين ومناطق القتال.

حصيلة القتلى الروس

والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إن قواته فقدت نحو 6 آلاف جندي في المعارك منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.