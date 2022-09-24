زلزال يضرب السواحل الغربية لتشيلى

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى فى بيان أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 157 كيلومترا شمال غربى أنكود ، وعلى عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد أنباء فورية عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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