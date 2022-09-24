زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

وأفادت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية بأن مركز الزلزال كان 3.75 درجة شمال خط العرض وعلى بعد 46 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من مولابوه، وعلى عمق 53 كيلومترا، ليهز الساحل الغربى لأتشيه.
وأضافت وكالة الأرصاد أنه لا يوجد تأثير تسونامى، ولا يظهر مستوى سطح البحر زيادة أيضًا، هناك أداة لمراقبة مستوى سطح البحر، ولا يوجد تغيير كبير فى مستوى سطح البحر، وحتى الآن، لم تتلق تقارير عن ضحايا الحادث، مشيرة إلى أنه "إذا نظرنا لشدة الزلزال، فإن احتمال الضرر ضئيل، وحتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وأن السكان شعروا بالزلزال فى مناطق ميولابوه وجنوب آتشيه وناغان رايا".
وطلبت الوكالة من الجمهور الالتزام بالهدوء، ولكن فى حالة تأهب حيث من المحتمل حدوث توابع، كما حذرت الجمهور من توخى الحذر من المناطق الجبلية ذات المنحدرات الشديدة، حيث يمكن أن تؤدى توابع الزلزال الكبيرة إلى حدوث انهيارات أرضية وانهيار الصخور.
وكان زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر قد ضرب يوم الأربعاء الماضى الساحل الغربى لجزيرة سومطرة الإندونيسية، دون أن يتسبب بحدوث موجات المد العاتية (تسونامى).
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