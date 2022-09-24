العراق: مقتل أكثر من 20 إرهابيا فى عمليات إنزال جوى  

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء تحسين الخفاجى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ـ فى تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم السبت ـ إن القوات الأمنية نفذت خلال الأيام الأخيرة عددا كبيرا من عمليات الإنزال الجوى وشملت مناطق مهمة وصعبة كان يتحصن بها عناصر من التنظيم الإرهابى .

وأوضح الخفاجى أن عمليات الإنزال من أهم الأساليب فى مواجهة حرب العصابات لأنها تحقق المباغتة وسرعة رد الفعل، مشيرا إلى أن تلك العمليات حققت نتائج كبيرة من تدمير لأوكار الإرهابيين وقتل قيادات بارزة منهم.