نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 18.000 ريال بدون رسوم ولا كفيل وقسط 300 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمن يرغب في الحصول على تمويل شخصي بمبلغ يبدأ من 18 ألف ريال بدون رسوم إدارية، فيمكنك أن يقم بطلب تمويله في الحال، وبعد الموافقة على الشروط المطلوبة سوف يتم تحويل المبلغ إلى حسابه في أسرع وقت، هل تعلم أنه متوفر لك أيها المواطن قروض تمويلية من الشركات السعودية والتي تكون موثقة من مؤسسة النقد العربي السعودية، وأيضا تقدم البنوك هذه التمويلات بموافقة سريعة وبدون فوائد ويوجد منها لا يحتاج إلى كفيل في بعض الحالات، وتتوافر التمويلات للمواطنين والمواطنات السعوديين بناء على تعليمات من البنك المركزي السعودي، وذلك بإجراءات مرنة لجميع الأفراد.

تمويل شخصي يبدأ من 18 ألف ريال

توجد عدة تمويلات متنوعة ومختارة لتناسب جميع الأفراد ومحدودي الدخل من النساء والرجال، ويتاح أن يحصل جميع الأفراد على التمويل بدون رسوم فهي مجانية، وليحصل كل مواطن على التمويل بشروط معينة، وحتى إذا كان الراتب الشهري الخاص به بسيط، فيمكنه التقديم لطلب التمويل وسوف يكون له الأولوية في الموافقة على طلبه، حيث أنه يتم إصدار هذا القرض لجميع الأفراد الذين يحتاجون إلى مبلغ مالي يساعدهم على المعيشة ويساعدهم في الحصول على الدعم المالي للعون وشراء كل اللوازم التي يحتاجون إليها.

مميزات التمويل الشخصي

التمويل يبدأ من 18 ألف ريال ويصل حتى 60 ألف ريال.

بدون رسوم إدارية.

لا يحتاج كفيل إذا كنت موظف حكومي.

فترة السداد تمتد حتى خمس سنوات.

في حالة الوفاة لا قدر الله سيتم إعفاء الورثة.

يتم سداد الأقساط شهريا.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

هناك شروط مرنة وبسيطة حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت وبدون أي تعقيدات، ويكون عمر المتقدم لا يزيد عن 70 عاما، ويبدأ من 18 ألف ريال، ولكن يجب أن يكون هناك سجل ائتماني جيد ونظيف، ويكون الدخل الشهري لا يتخطى 14.500 ريال، ويجب أن تكون قد حصلت مسبقا على تمويل كنف، تمويل الترميم، تمويل الأسرة، ويكون قد مر على غلق أحد هذه التمويلات عام واحد من خلال البنك.

كيفية التقديم لطلب التمويل

بعد توافر الشروط المعلن عنها يمكنك التقديم لطلب التمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية، ويعد من أقوى البنوك التي توفر أفضل عروض التمويل بمميزات قوية لمحدودي الدخل والفقراء، وسوف تقوم بالدخول إلى موقع إلكتروني من خلال رابط بنك التنمية الاجتماعية، عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، وتقديم هوية المواطن، ورقم الآيبان، ورقم المسجل بأبشر، والعنوان داخل المملكة العربية السعودية، وسوف تحصل على التمويل بعد مراجعة طلبك، وسوف يتم تحويل المبلغ إليك.

قرض نفاذ للعاطلين عن العمل والموظفين

متاح من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد أن تحصل على قرض نفاذ، وهذا القرض مخصص للعاطلين عن العمل ويبحث عن وظيفة، أو للموظفين بوجه عام لمن يحصل على دخل شهري يقل عن 20 ألف ريال، وبإجراءات ميسرة وسريعة سوف تحصل على القرض في أسرع وقت، وهناك تمويل نقدي وتمويل سيارة لمن يرغب بالعمل الحر، ويمكنك أن تحصل على عملك الخاص لتجني من خلاله مبلغ مالي مناسب لك.

الجدير بالذكر: أن هناك عدد كبير من البنوك في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتوفير نظام التمويل بالتقسيط، وأيضاً إعطاء كل مواطن سعودي أو مقيم تمويل شخصي مناسب له، وعلى سبيل المثال، يوجد بنك الراجحي، وبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي للاستثمار، فجميع هذه البنوك تمنحك تمويل شخصي للغير سعوديين والمقيمين على حد سواء بأقل قسط شهري وفترة سداد طويلة لأفضل معيشة هنية للأفراد.